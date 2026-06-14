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‘Gaspi’, el youtuber argentino, muere en Río de Janeiro y sus últimas fotos causan conmoción

El famoso influencer ‘Gaspi’ viaja junto al cantante Oliver Tree, quien también falleció en el lugar, la comunidad digital está conmocionada.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Muere influencer argentino 'Gaspi'
El famoso influencer también estaba acompañado del cantante Oliver Tree en el momento del accidente en Brasil. (Fotos Freepik)

La comunidad digital de América Latina se ha teñido de luto tras confirmarse el fallecimiento del polémico e irreverente youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente en las redes sociales como "Gaspi".

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A sus escasos 23 años, el creador de contenido perdió la vida la mañana de este domingo 14 de junio en un impactante accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en el sector costero de Recreio dos Bandeirantes, dejando un trágico saldo de seis personas fallecidas y ningún sobreviviente.

Durante el vuelo, ‘Gaspi’ estaba acompañado del cantante Oliver Tree

La noticia generó un impacto inmediato no solo por la complejidad del siniestro, en el que una de las aeronaves cayó sobre un patio de vehículos eléctricos provocando un voraz incendio, sino también por las personalidades que compartían el vuelo. Gaspi viajaba como pasajero junto a estrellas internacionales como el cantante estadounidense Oliver Tree y el director de videos musicales Lucas Vignale, quienes también perdieron la vida de forma instantánea.

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Tras conocerse el deceso, las miradas de millones de fanáticos se volcaron de inmediato hacia las cuentas oficiales del influenciador y de seguidores de este, donde sus últimas fotos compartidas por fans antes de abordar cobraron un tinte profundamente nostálgico y estremecedor.

Se conocen las últimas imágenes del influencer argentino ‘Gaspi’ antes del accidente

Fotografías compartidas por seguidores del influencer, se le podía ver sonriente, interactuando con lugareños, reflejando la emoción que sentía por este viaje que combinaba proyectos profesionales con momentos de ocio junto a grandes creadores de la industria musical y digital.

Influencer argentino 'Gaspi'
Las últimas imágenes del argentino 'Gaspi', siguen causando revuelo entre sus seguidores. (Foto: Facebook Argoonautas)

Para sus seguidores, el contraste entre su característica energía desbordante en las fotografías y el fatídico desenlace ha resultado desgarrador.

Gaspi se había consolidado como una de las figuras más divisorias pero innegablemente exitosas del internet argentino. Con su famoso saludo de "buenass", su voz grave y sus osadas entrevistas callejeras en las que buscaba generar momentos de humor incómodo, acumulaba millones de reproducciones en YouTube y TikTok.

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Recientemente, el joven venía celebrando importantes hitos en su carrera, como el lanzamiento de su serie "Gaspi visita tu hogar" junto al canal de streaming Blender y su reciente colaboración con el español Ibai Llanos. Hoy, las redes sociales que alguna vez dominó con su irreverencia se han transformado en un altar digital donde fanáticos y colegas despiden con incredulidad a una mente que apagó sus cámaras para siempre.

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