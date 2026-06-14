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Muerte de joven que falleció tras salto extremo en Brasil suma inquietante detalle

La muerte de una joven tras un salto extremo en Brasil suma un inquietante detalle que ha generado nuevas dudas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Misterioso detalle tras la muerte de joven en salto extremo en Brasil genera dudas
Misterioso detalle tras la muerte de joven en salto extremo en Brasil genera dudas. (Foto Freepik).

La muerte de una joven de 21 años durante una práctica de 'bungee jumping' en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil, continúa generando impacto, luego de que surgiera un inquietante detalle en medio de la investigación.

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¿Qué se sabe de la muerte de la joven que se lanzó de un 'bungee jumping' en Brasil?

Un video que circuló en redes sociales mostró lo ocurrido durante una actividad de salto en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil, donde una joven perdió la vida en medio de la experiencia extrema.

Conmoción por muerte de una joven durante salto de 'bungee jumping' en Brasil.
Conmoción por muerte de una joven durante salto de 'bungee jumping' en Brasil. (Foto referencia Freepik)

El pasado sábado 13 de junio María Eduarda Rodríguez de Freitas, de 21 años, participaba en el salto cuando fue ubicada sobre una plataforma elevada, a varios metros del suelo. En ese momento, dos hombres con equipo de seguridad la sostenían mientras se preparaba todo para el procedimiento.

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Aunque quienes la acompañaban tenían elementos de protección, ella no contaba con los sistemas necesarios para sujetarla durante el descenso y terminó cayendo desde la altura sin control y el hecho le provocó la muerte de forma inmediata.

Los hechos ocurrieron sobre las 10:00 a. m. (hora local) en donde varias personas intentaron auxiliarla sin tener éxito por la gravedad de las lesiones en su cuerpo causadas por politraumatismo.

¿Qué detalle surgió después de la muerte de la joven que se lanzó de un ‘bungee jumping’ en Brasil?

Poco después de que la noticia de la muerte de la joven de 21 años se viralizara en redes sociales y de que medios de comunicación brasileños hicieran el cubrimiento de la noticia tomando fotografías suyas de sus redes sociales, estas desaparecieron de manera casi inmediata.

El video que muestra los últimos segundos de una mujer en un 'bungee jumping' en Brasil
El video que muestra los últimos segundos de una mujer en un 'bungee jumping' en Brasil. (Foto Freepik).

Hasta el momento, no se han entregado explicaciones oficiales sobre la desaparición de las publicaciones, aunque no se descarta que se trate de una medida de la familia para evitar la circulación de sus imágenes o la exposición mediática.

Lo cierto es que el caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde los usuarios siguen comentando lo ocurrido y compartiendo distintas hipótesis, lo que ha mantenido el tema en tendencia.

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