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Juliana Calderón reapareció en redes tras hipótesis de que el padre de su bebé habría fallecido

Juliana Calderón reapareció en redes sociales en medio de las hipótesis que señalan que el padre de su bebé habría fallecido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón reaparece en redes tras versión de muerte del padre de su bebé
Juliana Calderón reaparece en redes tras versión de muerte del padre de su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juliana Calderón volvió a aparecer en redes sociales en medio de las versiones que apuntan a que el padre de su bebé habría fallecido. Su reaparición ha generado atención entre sus seguidores, justo cuando estas hipótesis sobre su vida personal continúan circulando.

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¿Qué dice la hipótesis sobre la supuesta muerte del padre del bebé de Juliana Calderón?

Luego de que Juliana Calderón desmintiera públicamente que el padre de su hijo era Juan David Tejada ‘El agropecuario’, con quien fue involucrada sentimentalmente meses atrás, surgió una nueva hipótesis que apunta a que el padre del bebé sería Juan Manuel Rodríguez, con quien habría sostenido una relación sentimental antes de su fallecimiento en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026.

Papá del bebé de Juliana Calderón habría fallecido: se conoce quién sería
Papá del bebé de Juliana Calderón habría fallecido: se conoce quién sería. (Foto Canal RCN | Freepik).

Esto debido a que la joven empresaria compartió nuevas imágenes en las que presume su avanzado embarazo, sumado al reciente comunicado que emitió la familia de Juan Manuel Rodríguez, en el que aseguraban que al momento de su muerte él no sostenía ninguna relación sentimental.

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“Voy a dar mi hipótesis: yo digo que el bebé sí es de Juan Manuel. Cuando la familia de él supo, pensó que era mentira o era de otra persona y por eso sacaron el comunicado donde dice que él no tenía pareja cuando falleció”, se lee en internet.

¿Juliana Calderón se pronunció sobre la hipótesis que apunta a que su difunto novio es el padre de su hijo?

En medio del revuelo que ha causado dicha hipótesis en redes sociales, Juliana Calderón reapareció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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Aunque la creadora de contenido no hizo mención directa al tema que circula en las plataformas digitales, dejó ver que se encuentra en completa calma y rodeada de sus seres queridos.

En el video compartido se puede apreciar un momento familiar junto a su padre y su sobrino, apodado Nano.

Juan Manuel Rodríguez
Juan Manuel Rodríguez sería el padre del bebé de Juliana Calderón, según hipótesis en redes. (Foto Canal RCN).

“Miren con quién estoy. Me vine a dormir solo porque estaba este niño aquí… Solo porque estaba mi papá y Nano, me vine a dormir un ratico”.

Por ahora, los seguidores de Juliana Calderón se mantienen a la expectativa, a la espera de que se confirme o se desmienta si esta hipótesis sobre la identidad del padre de su hijo es cierta o no.

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