Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novio de la joven que falleció en salto extremo tuvo que ser hospitalizado tras presenciar el fatal accidente

María Eduarda Rodrigues perdió la vida el pasado 13 de junio tras caer de un puente de más de 40 metros de altura.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Hombre triste - Cinta de luto.
Novio de la joven que falleció en salto extremo sufrió crisis emocional. Foto | Freepik.

La trágica muerte de María Eduarda Rodríguez de Freitas, la mujer de 21 años que perdió la vida en una actividad de salto extremo en el estado de São Paulo, sigue generando consternación no solo en Brasil, sino también en otros países de Latinoamérica.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del novio de la joven que falleció durante un salto extremo en Brasil?

Además de la conmoción por la forma en la que ocurrieron los hechos, otra de las situaciones que también ha generado impacto en redes sociales, tiene que ver con el momento que atraviesa el prometido de la joven fallecida.

Artículos relacionados

Y es que, mientras la víctima se disponía a realizar y más tarde fue arrojada sin ningún tipo de seguridad al abismo, el novio de la joven, quien estaba presente viendo la actividad, sufrió una fuerte descompensación y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

Artículos relacionados

Tras conocerse la dolorosa pérdida de María Eduarda, numerosas personas expresaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia sus familiares, especialmente hacia su prometido, pues la situación que enfrenta ha desperado una ola de reacciones entre los internautas.

¿Qué han dicho las autoridades tras el fallecimiento de la joven durante un salto extremo?

Mientras tanto, las autoridades brasileñas avanzan en las investigaciones para determinar posibles responsabilidades por lo ocurrido durante la actividad extrema que tuvo lugar en Limeira, São Paulo.

De acuerdo con lo informado por la prensa local, los investigadores buscan establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad y si hubo negligencia por parte de los organizadores del salto.

Cabe señalar que, una hipótesis que ha tomado fuerza luego de que los primeros reportes indicaran que la joven habría sido lanzada sin estar correctamente asegurada al sistema de protección.

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no solo ha generado consternación en redes, también, ha sido objeto de debate por los usuarios, quienes señalan que no existen controles de seguridad en este tipo de actividades por lo que es necesario insistir en la importancia de reforzar estas medidas para evitar tragedias como estas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Comentario de Westcol sobre Luisa Castro genera rumores de embarazo Westcol

¿Luisa Castro, novia de Westcol, está embarazada? Comentario del streamer generó emoción

Un comentario de Westcol desató especulaciones en redes sobre un posible embarazo de Luisa Castro.

Juliana Calderón

Se conoce la verdadera razón por la que Yina Calderón se entera de los embarazos: "no es Yina adivina"

Juliana Calderón reveló la verdad y contó en redes sociales por qué Yina Calderón se entera de los embarazos antes de que sea oficial.

Juliana Calderón reaparece en redes tras versión de muerte del padre de su bebé Juliana Calderón

Juliana Calderón reapareció en redes tras hipótesis de que el padre de su bebé habría fallecido

Juliana Calderón reapareció en redes sociales en medio de las hipótesis que señalan que el padre de su bebé habría fallecido.

Lo más superlike

Misterioso detalle tras la muerte de joven en salto extremo en Brasil genera dudas Viral

Muerte de joven que falleció tras salto extremo en Brasil suma inquietante detalle

La muerte de una joven tras un salto extremo en Brasil suma un inquietante detalle que ha generado nuevas dudas.

Ciro Quiñónez invita a Giovanny Ayala al evento de Westcol Giovanny Ayala

Ciro Quiñónez reta a Giovanny Ayala a enfrentarse en Stream Fighters 5, el evento de Westcol

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo