Novio de la joven que falleció en salto extremo tuvo que ser hospitalizado tras presenciar el fatal accidente

La trágica muerte de María Eduarda Rodríguez de Freitas, la mujer de 21 años que perdió la vida en una actividad de salto extremo en el estado de São Paulo, sigue generando consternación no solo en Brasil, sino también en otros países de Latinoamérica.

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¿Qué se sabe del novio de la joven que falleció durante un salto extremo en Brasil?

Además de la conmoción por la forma en la que ocurrieron los hechos, otra de las situaciones que también ha generado impacto en redes sociales, tiene que ver con el momento que atraviesa el prometido de la joven fallecida.

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Y es que, mientras la víctima se disponía a realizar y más tarde fue arrojada sin ningún tipo de seguridad al abismo, el novio de la joven, quien estaba presente viendo la actividad, sufrió una fuerte descompensación y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

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Tras conocerse la dolorosa pérdida de María Eduarda, numerosas personas expresaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia sus familiares, especialmente hacia su prometido, pues la situación que enfrenta ha desperado una ola de reacciones entre los internautas.

¿Qué han dicho las autoridades tras el fallecimiento de la joven durante un salto extremo?

Mientras tanto, las autoridades brasileñas avanzan en las investigaciones para determinar posibles responsabilidades por lo ocurrido durante la actividad extrema que tuvo lugar en Limeira, São Paulo.

De acuerdo con lo informado por la prensa local, los investigadores buscan establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad y si hubo negligencia por parte de los organizadores del salto.

Cabe señalar que, una hipótesis que ha tomado fuerza luego de que los primeros reportes indicaran que la joven habría sido lanzada sin estar correctamente asegurada al sistema de protección.

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no solo ha generado consternación en redes, también, ha sido objeto de debate por los usuarios, quienes señalan que no existen controles de seguridad en este tipo de actividades por lo que es necesario insistir en la importancia de reforzar estas medidas para evitar tragedias como estas.