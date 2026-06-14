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¿Luisa Castro, novia de Westcol, está embarazada? Comentario del streamer generó emoción

Un comentario de Westcol desató especulaciones en redes sobre un posible embarazo de Luisa Castro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Comentario de Westcol sobre Luisa Castro genera rumores de embarazo
Comentario de Westcol sobre Luisa Castro genera rumores de embarazo. (Foto AFP: Tommaso Boddi | Freepik).

Un comentario reciente de Westcol encendió las redes sociales y abrió la puerta a rumores sobre un posible embarazo de Luisa Castro. Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una posible pista de que la pareja estaría atravesando un momento importante en su relación.

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¿Westcol y Luisa Castro serán padres?

Luego de que Blessd confirmara el nacimiento de su pequeño hijo Caleb, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM, el streamer colombiano Westcol se volvió tendencia en redes sociales por un inesperado comentario que realizó en la publicación del artista paisa.

Luisa Castro, novia de Westcol, ¿está embarazada?
Luisa Castro, novia de Westcol, ¿está embarazada? (Foto Freeepik).

Y es que el creador de contenido no pudo ocultar su emoción ante la noticia del bebé y dejó un mensaje en el que felicitó a su amigo, destacando el momento que está viviendo.

“Te quiero mucho, hermano. Felicitaciones, pa’… El heredero”, mencionó.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que Westcol habló de la posibilidad de tener un hijo pronto, con el objetivo de que pudiera crecer junto al de Blessd y fortalecer la amistad entre ambos, tal como ha ocurrido entre ellos.

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“Voy a tener el mío rapidíto para que los metamos al mismo colegio”, aseguró.

Lo cierto es que, por ahora, todo se trata de especulaciones surgidas a partir del comentario de Westcol, sin que exista confirmación alguna sobre un posible embarazo. Además, Luisa Castro no se ha pronunciado al respecto ni ha hecho declaraciones que confirmen o desmientan los rumores.

¿Cómo reaccionaron los fans de Westcol y Luisa Castro ante la posibilidad de convertirse en padres?

La posibilidad de que Westcol y Luisa Castro se convirtieran en padres generó múltiples reacciones entre sus seguidores en redes sociales, donde el tema rápidamente se volvió viral.

Por un lado, algunos seguidores escribieron mensajes como “Hermosa pareja, ojalá sean papás pronto, primero que se casen”, mientras que otros defendieron a la pareja asegurando “Dejen la envidia… Tener un hijo es lo mejor que pueda pasar en este mundo. Felicitaciones por ellos”.

Sin embargo, también hubo quienes lo tomaron con humor o sorpresa, escribiendo “Ya espanto a Luisa con eso” y “Por algo Luisa se fue a vivir con él, ya está preñada”.

¿Luisa Castro está embarazada?
¿Luisa Castro está embarazada? (Foto Freepik).
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