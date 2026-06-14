Se conoce la verdadera razón por la que Yina Calderón se entera de los embarazos: "no es Yina adivina"

Para muchos, continúa siendo un completo misterio la razón por la que Yina Calderón se entera de cierto tipo de información mucho antes de que sea oficial, sin embargo, en las últimas horas, la misma Juliana Calderón, dio a conocer la verdad detrás de este tema.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizaron curioso momento en pleno vivo: “No te pongas brava”

¿Por qué Yina Calderón se entera de los embarazos antes de las famosas? Esto contó su hermana

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde Juliana ha logrado consolidar una comunidad de miles de seguidores, sorprendió al realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que muchos se mostraron interesados en conocer detalles de su vida, pero también de quienes la rodean, puntualmente sobre Yina.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocida actriz colombiana; meses atrás había pedido ayuda económica

Y es que, uno de los usuarios que participó en la actividad, quiso averiguar el por qué su hermana siempre conoce de primera mano información sobre las mujeres famosas que están embarazadas, por lo que la joven no dudó en sincerarse frente a esto.

Artículos relacionados Viral Novio de la joven que falleció en salto extremo tuvo que ser hospitalizado tras presenciar el fatal accidente

"Lo que sucede es que Yina tiene convenio con casi todas las clínicas de Colombia, nacionales e internacionales y se entera de absolutamente todo, usted no pueden entrar a una droguería porque Yina ya sabe", fueron las palabras de la empresaria.

Juliana Calderón dio a conocer la razón por la que Yina sabe información de primera mano. (Foto Canal RCN).

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre Yina Calderón y la razón por la que se entera de los embarazos?

De acuerdo con Juliana, incluso sabe que una figura pública está embarazada si entra a una boutique, pues en sus palabras, Yina "tiene convenios lindos", dando a entender con sus declaraciones que su hermana todo el tiempo está siendo informada, "todo le sapean, todo le cuentan", comentó.

"Yina adivina y a la verdad le atina", señaló la mujer para cerrar el tema y despejar las dudas de los internautas.

Cabe señalar que, la curiosidad por saber de qué manera la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tiene acceso a esta información, se ha dado, en gran parte, debido a su más reciente acierto, pues mucho antes de que Lina Tejeiro diera a conocer que estaba embarazada, ella ya lo había anunciado.

Esta es la razón por la que Yina se entera de los embarazos antes de que sea oficial la noticia. Archivo RCN

Y aunque Yina no ha dicho nada al respecto, con la versión de su hermana queda mucho más claro el por qué de la veracidad de sus predicciones.