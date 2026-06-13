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Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizaron curioso momento en pleno vivo: “No te pongas brava”

Tras rumores de haber oficializado su relación, Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizaron una inesperada discusión en vivo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizaron tenso momento en vivo
Mariana Zapata y Juanda Caribe pasaron del coqueteo a una llamativa discusión en pleno live. (Foto: Canal RCN)

El reciente encuentro entre Mariana Zapata y Juanda Caribe desató una ola de reacciones, donde muchos seguidores comenzaron a especular sobre una posible oficialización de relación sentimental entre los dos exparticipantes de La casa de los famosos.

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¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Juanda Caribe durante su reencuentro?

Todo comenzó cuando Juanda Caribe estaba en la casa de Mariana Zapata, en Medellín, e hicieron un live en donde ella le lanzó una fuerte indirecta amorosa al decir que quería “solo con usted”, al escuchar esta frase en una canción de Bad Bunny.

Lo que causó especulaciones de romance y además de ser vistos bailando champeta en el mismo live, pero también protagonizaron una discusión en vivo que llamó la atención de muchos. Juanda Caribe le dijo: “Te conozco, ¿qué pasó?” y Mariana respondió: “Nada”.

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Mariana Zapata se mostró seria, mientras que a Juanda Caribe se le escuchaba la voz insistiendo en lo ocurrido. Mariana le dijo que no estaba de acuerdo con lo que él dijo y que pensaban distinto.

Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizaron tenso momento en vivo
Mariana Zapata y Juanda Caribe pasaron del coqueteo a una llamativa discusión en pleno live. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, Mariana dejó claro que no quería involucrarse en los conflictos de otras personas. Además, le manifestó a Juanda Caribe que, en su opinión, él siempre buscaba terminar bien con todo el mundo.

¿En qué concluyó la discusión Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Juanda Caribe le respondió que era una persona que la quería y que la admiraba después de su padre. También le dejó claro que todos los comentarios que hacen sobre ella no le importan.

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Mientras hablaban, le decía que mujeres bonitas, empresarias e inteligentes había muchas, pero que una persona con la lealtad que ella tiene y con su forma de ser no se encuentra en cualquier esquina.

Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizaron tenso momento en vivo
Mariana Zapata y Juanda Caribe pasaron del coqueteo a una llamativa discusión en pleno live. (Foto: Canal RCN)

Y todo lo que le decía Juanda Caribe la miraba fijamente a los ojos y por supuesto que toda la conversación quedó registrada durante la transmisión en vivo.

“No te pongas brava”, le dijo Juanda Caribe luego de varios segundos de silencio en medio del live.

Mariana posteriormente aseguró que no estaba brava. Según los comentarios que surgieron en redes sociales, todo habría ocurrido por una opinión que habría hecho Nicolás Arrieta.

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