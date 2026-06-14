La inquietante frase que publicó la joven antes de fallecer en un salto extremo en Brasil

Lo que prometía ser una actividad turística, terminó convirtiéndose en una lamentable tragedia en Brasil, esto luego de que una joven de 21 años perdiera la vida en medio de un salto extremo que tuvo lugar en el estado de São Paulo.

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¿Quién era la joven que falleció durante un salto extremo en São Paulo?

La mujer, que fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas y vivía en la región metropolitana de São Paulo, se disponía a realizar una actividad similar al bungee en un sector conocido como la Ponte do Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira.

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De acuerdo con los reportes preliminares Rodrigues fue lanzada desde una altura aproximada de 40 metros sin tener ningún tipo de soporte de seguridad por parte del lugar mientras participaba en una modalidad de salto extremo conocida como rope jump.

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¿Cómo ocurrió el accidente que acabó con la vida de Maria Eduarda Rodrigues?

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que varios instructores la sostienen y posteriormente la impulsan al vacío. Sin embargo, segundos después, las personas presentes comenzaron a alertar que la cuerda de seguridad no había sido asegurada correctamente antes del salto.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación, pero debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la caída, la joven falleció.

¿Cuál fue la última publicación que hizo la joven que falleció durante un salto extremo en Brasil?

En medio de la conmoción que continúa causando la muerte de María Eduarda, en las últimas horas empezaron a circular imágenes que publicó la joven en redes sociales, en donde mostró ocurrió el accidente junto a un mensaje que causó impacto en los internautas, "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?", escribió.

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no solo ha generado consternación en redes, también, ha sido objeto de debate por los usuarios, quienes señalan que no existen controles de seguridad en este tipo de actividades por lo que es necesario insistir en la importancia de reforzar estas medidas para evitar tragedias como estas.