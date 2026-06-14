Alexa Torrex fue criticada tras usar controversial vestido durante evento en Medellín: "bonito el disfraz"

Aunque ya pasaron dos semanas desde que se cerraron las puertas de La casa de los famosos Colombia, varios exparticipantes de esta tercera temporada siguen apoderándose de la conversación en redes sociales, pues muchos continúan protagonizando momentos que son dignos de la atención de miles de internautas.

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¿Qué pasó con Alexa Torrex durante importante evento de belleza en Medellín?

Una de ellas es Alexa Torrex, quien a lo largo de su participación en el programa se caracterizó por ser una de las habitantes más polémicas, además, de ser una de las protagonistas de uno de los shippeos más controversiales, pues además de la relación que surgió con Tebi Bernal, también puso fin a su compromiso con su expareja Jhorman Toloza.

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Sin embargo, en las últimas horas, no fue esto precisamente lo que generó polémica en redes, pues en realidad fue duramente cuestionada debido al atuendo que usó para asistir a una de las ferias de belleza más importantes del país, evento que tuvo lugar en Medellín y al que ella asistió para apoyar la marca de keratinas de la Epa Colombia.

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Y es que, en una reciente publicación que hizo la joven cantante en su cuenta de Instagram, no dudó en presumir por medio de un video, un poco de lo que fue su paso por el stand de Daneidy Barrera, dejando ver con detalle el controversial vestido por el optó para asistir al evento.

¿Cuál fue el polémico vestido que utilizó Alexa Torrex durante evento en Medellín?

Se trata de un vestido de quinceañera color morado con detalles dorados, además, de utilizar una corona con las mismas tonalidades que usó como complemento para lucir como una princesa durante la jornada.

Alexa Torrex fue criticada tras usar vestido de 15 años en importante evento. Foto | Canal RCN.

Por su puesto, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, por lo que dejaron ver su más sincera opinión al respecto, siendo en gran parte, comentarios negativos.

"Pensé que está en una fiesta de disfraces", "No me invitó a sus quince", "Muy bonito el disfraz", "¿Es su fiesta de 15?", son algunos de los mensajes que recibió por parte de los usuarios.

Alexa Torrex generó controversia por el atuendo que usó en feria de Medellín. (Foto/ Canal RCN)

No obstante, hubo un número importante de seguidores, que enviaron amorosas palabras en las que destacaron su estilo único y autenticidad.