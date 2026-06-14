Tebi Bernal se pronunció tras quedar "atrapado" en importante evento en Medellín

El pasado sábado 13 de junio, una de las ferias de belleza más importantes del país. fue el escenario para que varios de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, fueran protagonistas del evento y acapararan la atención de cientos de asistentes.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizaron curioso momento en pleno vivo: “No te pongas brava”

¿Qué le pasó a Tebi Bernal durante reciente visita a importante feria de belleza en Medellín?

Uno de ellos fue Tebi Bernal, pues en redes sociales quedó registrado el masivo recibimiento que tuvo por parte de sus seguidores, quien ante su llegada no dudaron en expresarle su cariño y pedirle fotografías para recordar este momento.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocida actriz colombiana; meses atrás había pedido ayuda económica

Sin embargo, según lo comentó el exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, fueron tantas las personas que se dieron cita para verlo, que, por un largo tiempo le fue casi imposible salir del lugar, pues muchos continuaban a la espera de poder conocerlo y tener algunos segundos para saludarlo.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocida actriz colombiana; meses atrás había pedido ayuda económica

"Muchísimas gracias por el cariño, estoy en el stand de Mariana y no hemos podido salir, estoy con los niños y no hemos podido salir de acá porque hay mucha gente y hay mucho cariño pero necesito llevarlos a la casa a cada uno", fueron las palabras del paisa.

¿Qué dijo Tebi Bernal ante las muestras de cariño que recibió en importante evento en Medellín?

Así mismo, el modelo y deportista antioqueño, no dudó en reiterar su agradecimiento por el apoyo que ha recibido desde su salida del programa, por lo que no dudó en aprovechar este espacio para decirle a los internautas que pronto estará comunicándose, "Dios los bendiga", agregó.

Tebi Bernal contó experiencia durante su paso por Expobelleza. Foto | Canal RCN.

Además de Tebi Bernal, otros exparticipantes que hicieron parte de esta misma edición, también brillaron con su presencia y se llevaron todo el foco de la jornada, algunos de ellos fueron Beba de la Cruz, Valentino Lázaro, Mariana Zapata, Alexa Torrex, Sofía Jaramillo y Juanda Caribe.

Por ahora, seguidores de Bernal, continúan siguiendo de cerca todo lo que pasa en su vida luego de su participación en el mencionado formato, especialmente por lo que sucedió con Alejandra Salguero, quien semanas atrás confirmó su ruptura con él, pero con quien se habría reencontrado hace algunos días, situación que alimentó los rumores de una posible reconciliación.