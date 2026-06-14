Mujer falleció tras lanzarse de un 'bungee jumping' en Brasil: esto se sabe

El pasado sábado 13 de junio se dio a conocer por medio de las redes sociales un caso de negligencia en Brasil que dejó como resultado la muerte de una joven de 21 años que acudió a un servicio recreativo de 'bungee jumping' para vivir una experiencia extrema que terminó acabando con su vida.

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¿Cuál es el video de la mujer que falleció tras lanzarse de un 'bungee jumping' en Brasil?

La víctima, identificada como María Eduarda Rodríguez de Freitas, de 21 años, falleció poco después de ser lanzada por dos hombres durante un salto de 'bungee jumping' en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando conmoción entre los usuarios.

Conmoción por muerte de una joven durante salto de 'bungee jumping' en Brasil. (Foto referencia Freepik)

En las imágenes se observa cómo dos hombres, equipados con arneses y cascos, sostienen en alto a la joven, quien se encontraba en posición horizontal y con los brazos extendidos hacia adelante. Todo ocurrió sobre una plataforma elevada ubicada a una altura de entre 30 y 35 metros.

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Sin embargo, aunque los hombres encargados del salto contaban con las debidas medidas de seguridad, la joven no tenía los arneses ni los cables que le permitirían realizar el descenso de forma segura. Como consecuencia, cayó directamente al vacío y perdió la vida en cuestión de segundos.

¿Qué se sabe de la mujer que murió tras lanzarse de un 'bungee jumping' en Brasil?

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Militar, el hecho ocurrió hacia las 10:00 a. m. (hora local) en un viaducto ubicado sobre la ruta turística de senderismo Ponte do Esqueleto, en el estado de São Paulo.

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Tras la emergencia, varias personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito. Al llegar, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas, las cuales le provocaron un politraumatismo.