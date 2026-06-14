Tebi Bernal causó revuelo tras polémica reacción tras ser interrogado sobre Alexa

Aunque ya quedó claro que el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal es un asunto del pasado para ambos, el público aun parece estar interesado en saber qué pasó entre los dos, y eso fue justamente lo que sucedió durante un reciente evento en el que el antioqueño fue interrogado sobre la joven cucuteña.

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¿Cómo reaccionó Tebi Bernal luego de que le preguntaran por Alexa Torrex?

Y es que, aunque el exparticipante de esta tercera temporada ha dejado claro múltiples veces que no está en sus planes tener una relación con Alexa, sus seguidores no perdieron la oportunidad para preguntarle personalmente por ella, una pregunta que, como era de esperarse, generó cierta incomodidad.

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"Vamos a hacer una pregunta de la casa", dijo Sofía Jaramillo quien en ese momento estaba junto a él en uno de los stands de la feria de belleza. Frente a esto, un asistente manifestó lo siguiente: "¿Y Alexa?".

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De inmediato, fue evidente en su expresión que la pregunta no fue de su agrado, por lo que, segundos después Bernal contestó: Esas preguntas... no no, no preguntas embaladoras".

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal se reencontraron durante evento en Medellín?

El clip en el que quedó registrado el momento exacto en el que Tebi evadió por completo la pregunta, rápidamente se hizo viral en redes sociales, espacio en el que muchos aprovecharon para despacharse en su contra y cuestionar su actitud.

"Menos mal no ganó la casa", "la cara de Sofia lo es todo", "Ahora son preguntas embaladoras, pero en la casa si le servía todo lo que tuviera que ver con ella", "Ahora sí no, pero cuando estaba en la casa y estaba en placa si estaba Alexa", "Este tipo me cae mal", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Así reaccionó Tebi Bernal tras pregunta sobre Alexa. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, durante la misma feria de belleza que se llevó a cabo en la capital antioqueña, Alexa también estuvo presente pero en otro stand, puntualmente en el de Epa Colombia, espacio en el que además de apoyar la empresa Daneidy Barrera, también interpretó algunas de sus canciones.

Y aunque hay curiosidad sobre si hubo reencuentro o no entre los exparticipantes, por ahora todo parece indicar que no sucedió, pues en los registros que hicieron los asistentes se observa que cada uno estuvo en espacios diferentes.