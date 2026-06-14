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Melissa Gate se burló de Alexa Torrex tras fallido romance con Tebi Bernal: ¿qué dijo?

Melissa Gate nuevamente causó revuelo al dar su opinión sin filtro sobre esta polémica situación de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate, Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Melissa Gate se burló de Alexa Torrex, esta es la razón. Foto | Canal RCN.

Una vez más, el shippeo que surgió al interior de La casa de los famosos Colombia entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, fue objeto de duras críticas, pues recientemente Melissa Gate, se unió a la conversación para expresar sin filtro lo que opina de esta controversial relación.

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¿Qué dijo Melissa Gate sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Todo se dio en medio de una transmisión en vivo que hizo la exparticipante del reality de convivencia, en donde fiel a su estilo directo para decir lo que piensa, se habría referido directamente a lo que sucedió entre Alexa y Tebi y el hecho de que no se haya dado ningún noviazgo como muchos lo esperaban.

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"Miremos este caso, no vamos a mencionar nombres, mor usted en serio creyó que él iba a dejar a la mujer y a los hijos por estar con usted, a ver ciela, le dicen ustedes o le digo yo...", fueron las primeras palabras de Melissa.

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Y es que, de acuerdo con sus palabras, "cuando la mujer se da cuenta del cacho para el hombre", deja de ser atractiva, una expresión con la que aseguró que ya no hay mucho por hacer, especialmente porque se perdió por completo el gusto.

¿Melissa Gate se burló de Alexa Torrex? Esto fue lo que sucedió

Así mismo, la polémica creadora de contenido antioqueña, aseguró que, a los hombres, en realidad les gusta es la clandestinidad, lo prohibido, por lo que cuando una relación deja de serlo, se vuelve "molesto" y hasta "fastidioso".

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Melissa Gate sobre el shippeo de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

Incluso, la finalista de la anterior temporada, lanzó duro comentario en el que afirmó que esta persona, presuntamente Alexa, hizo el ridículo.

Finalmente, Melissa, quien se ha caracterizado por hablar sin pelos en la lengua, aseguró que, en su caso, a ella también le han sido infiel, pero eso no ha sido una razón para dejar a su pareja.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal causó revuelo tras polémica reacción al ser interrogado sobre Alexa. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores de los dos participantes de esta tercera edición, continúan apoderándose de la conversación, pues aunque ya quedó claro que su relación no tiene futuro, ambos siguen dando de qué hablar en cada una de sus apariciones públicas.

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