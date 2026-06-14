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Shakibecca reveló su futuro como doble de Shakira tras la polémica del Mundial 2026, ¿se retira?

Shakibecca aclaró si se retirará como doble de Shakira tras la polémica que surgió durante el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Shakibecca no seguirá siendo doble de Shakira tras polémica en el Mundial 2026? Esto respondió
¿Shakibecca no seguirá siendo doble de Shakira tras polémica en el Mundial 2026? Esto respondió. (Foto AFP: Angela Weiss).

Shakibecca se pronunció sobre la controversia que surgió tras la presentación de Shakira en el Mundial 2026 y aclaró qué pasará con su carrera como doble de la cantante colombiana. En medio de las especulaciones sobre un posible retiro, la venezolana rompió el silencio y fue clara con en su posición.

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¿Shakibecca dejará de ser la doble de Shakira tras la polémica en el Mundial 2026?

Luego de que las teorías sobre un supuesto reemplazo de Shakira durante su presentación en la inauguración del Mundial de fútbol 2026 cobraran fuerza en redes sociales y fueran replicadas por medios de comunicación nacionales e internacionales, Shakibecca, doble artística de la barranquillera, fue consultada por medios mexicanos acerca de lo que pensaba de la situación en la que se vio directamente involucrada.

Shakibecca aclaró su papel en la controversia que rodeó a Shakira en el Mundial 2026.
Shakibecca aclaró su papel en la controversia que rodeó a Shakira en el Mundial 2026. (Foto AFP: Jesse Grant).

En medio de sus declaraciones, en las que aseguró que todo le parecía muy divertido, la imitadora negó haber reemplazado a la barranquillera y reiteró que los rumores son completamente falsos. Asimismo, confirmó que continuará con su proyecto artístico y destacó que su intención sigue siendo rendir homenaje a la cantante colombiana desde la admiración y el respeto.

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“Seguimos apoyando a Shakira, en honor a ella y a todos los proyectos que realiza, como por ejemplo esta fiesta futbolera”, expresó.

Así, Shakibecca dejó clara su postura frente a la controversia y confirmó que seguirá adelante con su labor como doble artística de la intérprete colombiana.

¿Qué opinan en redes sobre el trabajo de imitación de Shakibecca sobre Shakira?

Lo cierto es que la conversación sobre Shakibecca no se ha limitado a la polémica del Mundial 2026.

En redes sociales, cientos de usuarios también han aprovechado para opinar sobre su trabajo como doble de Shakira, dejando comentarios divididos entre quienes elogian el parecido que ha conseguido con la barranquillera y quienes cuestionan algunos aspectos de su interpretación.

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Mientras algunos usuarios aseguraron que “Esta es la verdadera mujer que apareció representando a Shakira” y destacaron que “Hace las mismas muecas que la verdadera @shakira”, otros fueron más críticos al señalar que “Shaquibeca no baila como Shakira” o que “Todos los gestos de Shakira los ha copiado, ya eso no es imitación es obsesión”.

Shakibecca dedicó mensaje a Shakira.
Shakibecca dedicó mensaje a Shakira. (Foto AFP: Apu Gomes).
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