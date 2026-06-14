Jhonny Rivera abrió las puertas de su casa: así es la lujosa mansión donde vive con su esposa

Jhonny Rivera mostró por primera vez varios espacios de la lujosa casa en la que reside junto a su esposa en Pereira. La propiedad, que ha llamado la atención por sus amplias dimensiones y acabados, permitió a sus seguidores conocer detalles del lugar donde el cantante comparte su vida familiar.

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¿Cómo es la ‘mansión’ de casado de Jhonny Rivera y Jenny López?

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir un mini house tour de la casa que comparte con su esposa Jenny López en Pereira, una propiedad que varios internautas han catalogado como una ‘mansión’.

Así es la impresionante casa de Jhonny Rivera y Jenny López. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aunque el artista ya había mostrado algunos espacios de su hogar meses atrás, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, presentó un recorrido mucho más detallado de la vivienda.

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Según se observa en el video, la casa cuenta con una amplia piscina rodeada de zonas verdes, además de un espacio de juegos y un área de BBQ.

En el interior destaca un concepto abierto con grandes ventanales que conectan la sala, una zona de licores y una amplia cocina de estilo americano.

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Sin embargo, Jhonny Rivera no mostró las habitaciones ni otros espacios privados de la vivienda, por lo que varios rincones de la propiedad continúan siendo desconocidos para sus seguidores.

¿Jhonny Rivera y Jenny López viven solos?

Vale la pena destacar que esta enorme casa no solo es habitada por Jhonny Rivera y su esposa Jenny López, pues desde un inicio el reconocido artista dejó claro que él continuaría viviendo con su mamá y su tía, dos mujeres a las que ha mantenido a su lado desde hace años y que dependen única y exclusivamente de él.

Jhonny Rivera y Jenny López se dieron el sí.(Foto: Canal RCN - Freepik)

Por su parte, Jenny López parece haberse adaptado sin inconvenientes a esta dinámica familiar, pues ha mostrado una cercana relación con la mamá y la tía de Jhonny Rivera, con quienes ahora comparte hogar.