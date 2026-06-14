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Ibai Llanos rompió el silencio tras la muerte de Gaspi y así despidió a su gran amigo

Ibai dedicó conmovedoras palabras a Gaspi tras conocerse el accidente aéreo en el que también falleció Oliver Tree.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ibai Llanos reaccionó a la muerte de Gaspi y su mensaje conmovió
El emotivo mensaje de Ibai Llanos tras la muerte de Gaspi. (Fotos: AFP)

Este domingo, 14 de junio, se presentó un accidente aéreo en Brasil que dejó varias víctimas mortales entre ellas el creador de contenido argentino Gaspi y tras la noticia Ibai Llanos reaccionó con un conmovedor mensaje para despedir a su amigo y colega.

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¿Qué dijo Ibai Llanos sobre la muerte del youtuber Gaspi?

La muerte del creador de contenido argentino Gaspi sigue generando conmoción en redes sociales.

Luego de conocerse la noticia sobre el accidente de helicópteros ocurrido en Brasil, varios famosos comenzaron a pronunciarse y una de ellas fue Ibai Llanos, quien compartió un emotivo mensaje dedicado a quien consideraba uno de sus amigos.

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El streamer español utilizó sus historias de Instagram para despedirse públicamente de Gaspi, creador de contenido que durante los últimos años logró ganar reconocimiento internacional gracias a los videos que hacía en YouTube.

Ibai Llanos reaccionó a la muerte de Gaspi y su mensaje conmovió
El emotivo mensaje de Ibai Llanos tras la muerte de Gaspi. (Foto: AFP)

A través de sus redes sociales, Ibai Llanos expresó el dolor que le produjo conocer la noticia y dedicó unas palabras.

"Descansa en paz, Gaspi. Una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida. Mando un fuerte abrazo a toda la familia y seres queridos", escribió el creador de contenido español.

Durante los últimos años, ambos coincidieron en diferentes espacios relacionados con la creación de contenido, por lo que muchos seguidores conocían la buena relación que existía entre ellos.

¿Cómo fue el fallecimiento del youtuber Gaspi y otras celebridades en accidente aéreo en Brasil?

En horas de la mañana de este domingo se conoció la trágica noticia de un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, que dejó varias víctimas mortales y conmocionó tanto al mundo.

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Con el paso de las horas, las autoridades revelaron la identidad de algunas de las personas que perdieron la vida en el choque de dos helicópteros, entre ellas el creador de contenido argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director audiovisual Lucas Vignale.

Ibai Llanos reaccionó a la muerte de Gaspi y su mensaje conmovió
El emotivo mensaje de Ibai Llanos tras la muerte de Gaspi. (Foto: Freepik)

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió sobre las 8:59 de la mañana cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una concesionario de vehículos y generó un incendio en la zona, mientras que la otra terminó a varios metros de distancia.

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