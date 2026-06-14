Muere el cantante Oliver Tree en un accidente en Brasil: lo acompañaba un famoso influencer

El mundo del entretenimiento y la música alternativa se encuentra conmocionado tras confirmarse la trágica muerte del cantante, compositor y fenómeno de internet estadounidense Oliver Tree.

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El artista, de 32 años, perdió la vida este domingo 14 de junio en un dramático accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, país en el que se encontraba en medio de su gira mundial de conciertos para promocionar su más reciente álbum de estudio.

Así fue el accidente en el que falleció el cantante Oliver Tree

Según los informes oficiales emitidos por el Cuerpo de Bomberos Militares y la Policía Civil de Río de Janeiro, el siniestro se produjo en horas de la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. El incidente ocurrió cuando dos helicópteros sufrieron una colisión en pleno vuelo y se precipitaron a tierra de forma inesperada.

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Una de las aeronaves cayó directamente sobre el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos, lo que desató un voraz incendio que consumió cerca de 20 automóviles y complicó las labores de rescate debido al riesgo de las baterías.

Famoso influencer argentino también fue una de las victimas mortales

Las autoridades locales confirmaron que el accidente no dejó sobrevivientes, cobrando la vida de un total de seis personas. Oliver Tree viajaba en una de las aeronaves siniestradas y, según las listas de vuelo compartidas por fuentes policiales, no se encontraba solo.

Entre las víctimas mortales que lo acompañaban se identificó al reconocido influenciador y creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido en internet como "Gaspi". Asimismo, en el fatídico vuelo fallecieron los pasajeros Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, además de los pilotos de las aeronaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

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Nacido en California bajo el nombre de Oliver Tree Nickell, el intérprete se había consolidado como una de las figuras más singulares de la cultura pop contemporánea. Con su inconfundible corte de cabello tipo "tazón", vestimentas extravagantes y un sentido del humor absurdo, conquistó a más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y cosechó miles de millones de reproducciones con éxitos globales como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy". Su repentina e inesperada partida apaga una de las mentes más creativas y disruptivas de la industria musical actual, dejando un vacío imborrable entre sus millones de fanáticos en todo el mundo.