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Muere la princesa de Tailandia Bajrakitiyabha Mahidol tras tres años en coma; esto se sabe

Princesa Bajrakitiyabha Mahidol falleció a los 47 años tras permanecer tres años hospitalizada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere la princesa de Tailandia Bajrakitiyabha Mahidol
Muere la princesa Bajrakitiyabha Mahidol tras tres años en coma. (Fotos: AFP y Freepik)

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, integrante de la familia real de Tailandia e hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn, falleció a los 47 años después de permanecer cerca de tres años en coma.

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¿Quién era la princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia?

La noticia fue confirmada por la Oficina de la Casa Real, que informó que la integrante de la monarquía murió el 11 de junio en un hospital de Bangkok.

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol nació el 7 de diciembre de 1978. Era hija del rey Maha Vajiralongkorn y de la princesa Soamsawali.

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Conocida también como la princesa Bha, Bajrakitiyabha era una de las personalidades más reconocidas de la realeza tailandesa y durante años desarrolló una carrera ligada al derecho, el servicio público y distintas iniciativas sociales dentro y fuera de su país.

Muere la princesa de Tailandia Bajrakitiyabha Mahidol
Muere la princesa Bajrakitiyabha Mahidol tras tres años en coma. (Foto: Freepik)

La princesa había sido hospitalizada en diciembre de 2022 luego de perder el conocimiento mientras realizaba un entrenamiento con perros.

De acuerdo con la información divulgada en ese momento por el Palacio Real, la situación estuvo relacionada con una infección por micoplasma.

Durante los años posteriores, las actualizaciones sobre su estado de salud fueron limitadas.

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Sin embargo, en agosto de 2025 la Casa Real informó que los médicos habían detectado una infección grave en el torrente sanguíneo y que estaba recibiendo tratamientos para estabilizar su condición.

¿Cuál fue el legado de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol?

Su formación académica estuvo enfocada en el derecho. Realizó estudios en la Universidad de Thammasat y posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

Muere la princesa de Tailandia Bajrakitiyabha Mahidol
Muere la princesa Bajrakitiyabha Mahidol tras tres años en coma. (Foto: Freepik)

Tras finalizar sus estudios, trabajó en la Misión Permanente de Tailandia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Más adelante regresó a su país para desempeñarse como fiscal pública.

A lo largo de su trayectoria también ocupó cargos diplomáticos. Entre 2012 y 2014 fue embajadora de Tailandia en Austria y posteriormente participó en distintas iniciativas internacionales vinculadas con la justicia y los derechos humanos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su carrera estuvo relacionado con su trabajo en favor de las mujeres privadas de la libertad.

La noticia también volvió a poner sobre la mesa dudas sobre la sucesión en la monarquía de Tailandia.

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