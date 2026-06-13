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Vinculan a Gerard Piqué con la polémica de Shakira en el Mundial 2026: ¿estuvo presente?

Gerard Piqué fue vinculado recientemente a la polémica que rodea a Shakira tras su aparición en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Piqué salpica la polémica de Shakira en el Mundial 2026: esta sería la razón
Piqué salpica la polémica de Shakira en el Mundial 2026: esta sería la razón. (Foto AFP: Theo Wargo | Kirill Kudryavtsev).

La polémica que rodeó la presentación de la cantante colombiana Shakira en el Mundial de fútbol 2026 sumó un nuevo capítulo luego de que su expareja sentimental Gerard Piqué fuera relacionado con la controversia. La inesperada vinculación del exfutbolista desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Por qué Gerard Piqué es vinculado con la polémica de Shakira en el Mundial 2026?

Luego de que Shakira llevó a cabo su esperada presentación en la inauguración del Mundial de fútbol 2026, realizada el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el nombre de su expareja, Gerard Piqué, volvió a ser tema de conversación.

Shakibecca dejó contundente mensaje tras supuesto doblaje de Shakira en el Mundial 2026, ¿qué dijo?
Estos fueron los rumores que circularon en redes sobre la supuesta doble de Shakira. | AFP: Rodrigo Oropeza

Aunque el exfutbolista español no estuvo presente en el evento, los internautas lo involucraron en la controversia con comentarios y bromas en redes sociales, asegurando que el supuesto reemplazo de la cantante era en realidad él disfrazado de Shakira.

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Las especulaciones surgieron después de que algunos usuarios aseguraran que la artista no se presentó en el evento y que, en su lugar, habría enviado a una doble. Según estas teorías, la persona que apareció en el escenario lucía diferente, ejecutó una coreografía distinta a la habitual y parecía más alta.

"Aquí está la respuesta a los que preguntan si era o no Shakira y por qué se veía más alta", se lee en una de las publicaciones que circulan en redes sociales.

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Sin embargo, más allá de las teorías y los comentarios que circularon en redes sociales, lo cierto es que la polémica continúa dando de qué hablar entre los seguidores de Shakira, quienes siguen debatiendo y bromeando sobre lo ocurrido durante su presentación en el Mundial 2026.

¿Cómo reaccionaron en redes a la vinculación de Piqué con la polémica de Shakira?

Como era de esperarse, la publicación no tardó en viralizarse y generar todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes aprovecharon la situación para lanzar comentarios relacionados a Gerard Piqué en medio de la controversia que rodeó la presentación de Shakira en el Mundial 2026.

Comentarios como: “Jajajajaja... Amo a mi Shaki pero la gente inventa mucha tontería graciosa”, “Con razón era tan alta”, “Lo sabía, siempre supe que era real ahora pique es el que factura”, fueron algunos de los que destacaron.

¿Qué pasó en la presentación de Shakira en el Mundial 2026?
La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó comentarios / (Foto de AFP)
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