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Shakira reapareció tras la polémica del Mundial 2026 y un detalle volvió a desatar las especulaciones

Shakira compartió video celebrando su más reciente éxito tras polémica de la inauguración del Mundial 2026

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira celebró el éxito de “Dai Dai”, pero su apariencia volvió a generar comentarios
Shakira celebró un logro histórico, pero su rostro volvió a ser tema de conversación. (Foto: AFP)

Shakira volvió a aparecer en sus redes sociales luego de los comentarios que surgieron tras su reciente presentación en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

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¿Por qué Shakira se mostró emocionada en sus redes sociales?

La artista barranquillera había sido tema de conversación durante los últimos días debido a las especulaciones que aparecieron en internet sobre su apariencia durante el evento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 94 millones de seguidores, la cantante compartió varias historias en las que dejó ver parte de su celebración por un nuevo logro musical.

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En uno de los videos, Shakira aparece en un hotel mientras expresa su emoción saltando al ver que su más reciente lanzamiento musical del Mundial “Dai Dai" está entre las mejores.

Shakira celebró el éxito de “Dai Dai”, pero su apariencia volvió a generar comentarios
Shakira celebró un logro histórico, pero su rostro volvió a ser tema de conversación. (Foto: AFP)

“Cuando te levantas y ves que eres el número 13 en Spotify Global y todo lo que quieres hacer es estar con las personas que más amas”, escribió Shakira para acompañar el video.

¿Por qué sigue dando de qué hablar la apariencia de Shakira?

Sin duda el reciente video generó una ola de reacciones pues como se conoce los usuarios intentan descifrar aún si es la misma persona que se presentó en la inauguración del Mundial de fútbol 2026.

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Más allá del éxito que está teniendo su canción, varios usuarios continuaron comentando la apariencia física de Shakira tras ver este video de la cantante colombiana.

Shakira celebró el éxito de “Dai Dai”, pero su apariencia volvió a generar comentarios
Shakira celebró un logro histórico, pero su rostro volvió a ser tema de conversación. (Foto: AFP)

Algunos seguidores señalaron que en este video la cantante luce diferente a como apareció durante la inauguración del Mundial en la que su presentación utilizó gafas oscuras y que algunos detalles de su rostro generaron especulaciones de tratarse de una doble.

No obstante, algunos señalan que este día de la igualación del Mundial tenía la cara hinchada y las gafas era debido a un procedimiento estético que se habría hecho la cantante previamente.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado directamente sobre los comentarios relacionados con su apariencia, pero si ha dejado comentarios relacionados con su canción que hizo para este mundial.

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