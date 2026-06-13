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¿Quién gana hoy entre Brasil vs Marruecos? Esto predice la IA para el partido del Mundial 2026

La IA hizo su análisis y lanzó su pronóstico para el partido de hoy entre Brasil vs. Marruecos en el Mundial de fútbol 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Brasil vs Marruecos Mundial de fútbol 2026
Brasil vs Marruecos: esto dice la IA sobre el posible ganador del encuentro. (Fotos: AFP)

El pasado 11 de junio comenzó oficialmente el Mundial de Fútbol 2026 y los aficionados de este deporte ya están haciendo sus pronósticos sobre los partidos más esperados del torneo.

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¿Por qué Brasil vs Marruecos es uno de los partidos más esperados?

Uno de los encuentros que más expectativa genera este día es el de Brasil vs Marruecos, dos selecciones que se enfrentan en Nueva York por el Grupo C y que llegan con la intención de comenzar con pie derecho su participación en el mundial.

El compromiso ha despertado gran interés entre los seguidores del fútbol debido a algunos detalles sobre estas dos selecciones.

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Mientras Brasil busca volver a levantar una Copa del Mundo después de varios años, Marruecos quiere confirmar que el rendimiento que mostró en Catar 2022 puede mantenerse frente a las principales potencias del planeta.

Inauguración Mundial 2026

La selección brasileña llega a esta cita con una nómina encabezada por Vinícius Júnior. El jugador del Real Madrid es una de las principales piezas del equipo dirigido por Carlo Ancelotti y una de las cartas más importantes en este partido.

Por su parte, Marruecos llega a este Mundial con la intención de volver a ser uno de los equipos que dé de qué hablar en el torneo. La selección africana, liderada por Achraf Hakimi, busca repetir el impacto que tuvo en Catar 2022, cuando sorprendió a millones de aficionados con su histórica actuación.

¿Quién gana Brasil vs Marruecos hoy según la IA?

Al consultar a la inteligencia artificial que analizan estadísticas, historial, rendimiento y experiencia en torneos internacionales, Brasil aparece como el favorito para quedarse con esta victoria.

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La IA considera que la selección sudamericana cuenta con una mayor juego y con futbolistas acostumbrados a disputar partidos decisivos. Además, el historial de Brasil en los Mundiales continúa siendo uno de los factores que más peso tiene dentro de las predicciones.

Neymar causa furor en el Mundial 2026

Según estos análisis, la probabilidad de triunfo brasileño estaría por encima de la de Marruecos.

No obstante Marruecos podría sorprender a los aficionados de este deporte y podría dar el primer triunfo para su equipo en el Mundial 2026.

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