Shakira rompió récord tras su reciente presentación en el Mundial 2026, ¿de qué se trata?

La reciente presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 no solo generó polémica, sino que también estuvo acompañada de un importante logro para la artista colombiana. Tras su participación en el evento deportivo, la barranquillera alcanzó un nuevo récord que volvió a poner su nombre en la cima.

¿Cuál fue el récord que rompió Shakira tras su presentación en el Mundial 2026?

Con la reciente participación que la cantante colombiana tuvo en la Copa del mundo 2026 logró sumar un logro más en su carrera artística y romper un récord al convertirse en la artista con más participaciones en la historia de los Mundiales de futbol, consolidándose así como uno de los íconos musicales del evento deportivo.

Shakira celebró un logro histórico, pero su rostro volvió a ser tema de conversación. (Foto: AFP)

Y es que la artista logró ser artista invitada durante tres Mundiales consecutivos, siendo el primero de ellos fue en el Mundial del 2006 que se llevó a cabo en Alemania, el segundo, en 2010 en Sudáfrica, y el tercero en 2014 en Brasil.

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A esta importante lista se sumó el Mundial de este 2026, el cual dio inicio en México, convirtiéndola en la artista con más participaciones hasta el momento.

¿Qué canciones interpretó Shakira en los cuatro Mundiales de fútbol en los que se ha presentado?

La cantante colombiana inició esta emocionante travesía con su éxito musical "Hips Don't Lie" en el Mundial de Alemania 2006. Sin embargo, para el Mundial de Sudáfrica 2010 creó su primer himno mundialista, titulado "Waka Waka (This Time for Africa)", considerado uno de los más grandes en la historia del deporte.

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A partir de entonces, Shakira continuó con la creación de canciones exclusivas para sus presentaciones en las ceremonias de inauguración, por lo que para el Mundial de Brasil 2014 presentó "La La La (Brazil 2014)".

Finalmente, en 2026, Shakira sorprendió con un nuevo himno mundialista que ha sido todo un éxito: "Dai Dai".

La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó comentarios / (Foto de AFP)

Con esto, la barranquillera se convirtió en la artista con más participaciones musicales en la historia de los Mundiales de fútbol, consolidando su legado como una de las figuras más representativas de este evento deportivo a nivel global.