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¿Juanda Caribe y Mariana Zapata pasaron la noche juntos? Esto revelaron los exparticipantes de La casa de los famosos

Juanda Caribe y Mariana Zapata nuevamente llamaron la atención al confirmar si ambos se quedaron juntos recientemente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata y Juanda Caribe contaron si pasaron la noche juntos. Foto | Canal RCN.

Una vez más, Juanda Caribe y Mariana Zapata,dieron de qué hablar en las redes sociales, esto luego de que ambos decidieran hacer una transmisión en vivo que no pasó desapercibida entre los internautas, especialmente por varios momentos que los dos protagonizaron.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata durante una reciente trasmisión en vivo?

A raíz del reencuentro que se dio entre los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia por motivo de una famosa feria de belleza, ambos no perdieron la oportunidad para cumplirle el deseo a sus seguidores y hacer una nueva transmisión, esto, con el fin de conocer qué ha ocurrido en los últimos días con su cercana relación.

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Sin embargo, en medio del en vivo que contó con la participación de miles de internautas, hubo un detalle que no pasó desapercibido, y es que, para muchos fue motivo de curiosidad saber si la antioqueña y el barranquillero pasaron la noche juntos, situación que ellos mismos decidieron aclarar.

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"Deja que Juanda duerma ahí", fue uno de los mensajes que recibió Mariana. Frente a esto, Juanda aseguró que eso no sería posible porque podría "dañarse todo", dando a entender con sus palabras que, por ahora, ambos prefieren ir con calma.

"No gente, él tiene un hotel aquí, está super cómodo y mañana él llega expobelleza", agregó la joven creadora de contenido.

¿Juanda Caribe se quedó en el apartamento de Mariana Zapata?

Y aunque los exhabitantes del reality de convivencia del Canal RCN dejaron en firme su decisión de no pasar la noche juntos, el comediante costeño no quiso desaprovechar este espacio para dejar en evidencia el cariño que siente por la influenciadora pais, pues a raíz de las peticiones que le hicieron los mismos usuarios, quiso darle un tierno beso en la cabeza y un cálido abrazo.

En el clip que se hizo viral en las plataformas, Zapata también recordó entre risas el nombre que los televidentes le pusieron a los diálogos que los dos tenían en La casa de los famosos Colombia, "la novela turca", mencionaron.

Por ahora, el finalista de la tercera temporada continúa de visita por Medellín, ciudad a la que llegó para acompañar a su excompañera durante la feria de belleza más importante del país.

 

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