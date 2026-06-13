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Juliette Pardau se viste de luto tras dolorosa pérdida de un ser querido: "nada será igual"

Juliette Pardau se mostró afectada al compartir desgarrador mensaje con el que despidió a un ser querido.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juliette Pardau en Tía Alisson.
Juliette Pardau se viste de luto tras dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

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uliette Pardau, a quien vemos cada noche en las pantallas del Canal RCN dando vida a la famosa Danny en Pa' Quererte, recientemente se vistió de luto tras la dolorosa partida de un ser querido, pues así lo dio a conocer en las últimas horas a través de redes sociales.

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¿Cuál fue el ser querido que Juliette Pardau despidió?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz ha construida una sólida comunidad de millones de seguidores, apareció una vez más y en esta oportunidad con noticias no muy gratas, pues por medio de sus historias confirmó el fallecimiento de su mascota, a quien le dedicó desgarrador mensaje.

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"Nada será igual sin ti, amorcito de mi vida", escribió Pardau junto a un primer video en donde mostró a su gata mientas la consentía amorosamente. Más adelante, reveló en otras grabación cómo fueron esos primeros días en los que la recibió en su hogar a la tierna felina.

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"Gracias Dios por darme la capacidad de amar con terquedad, de escuchas únicamente al instinto de mi corazón, porque fue hermoso mientras duró mi pequeño ser", agregó la mujer venezolana dejando en evidencia lo mucho que hoy el duele el tener que despedir a quien describió como su compañera.

Juliette Pardau en Tía Alisson.
Juliette Pardau se mostró afectada tras el fallecimiento de su mascota. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Juliette Pardau tras el fallecimiento de su ser querido?

Así mismo, Juliette, quien se ha ganado el corazón de miles de colombianos con su carisma y talento, dejó ver una encantadora fotografía de cómo era su gatica cuando la conoció, para, segundos después, mostrar cómo fue cambiando su apariencia tiempo después.

"Compañera en días tristes, de tantos cambios, mudanzas, nuevos lugares", mencionó la intérprete en su despedida.

Con sus conmovedoras palabras, la intérprete dejó claro que fueron muchos años y a su vez vivencias compartidas con su fallecida mascota, por lo que hoy recuerda con profunda tristeza pero también con mucho amor a quien fue una gran compañía todo este tiempo en el que ambas se fueron transformando.

Juliette Pardau en Tía Alisson.
Juliette Pardau compartió desgarrador mensaje tras la muerte de su mascota. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, con frecuencia, Pardau compartía imágenes y videos en esta red social en donde presumía a su mascota y les recordaba a sus seguidores cuán importante era para ella el bienestar de su gatica.

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