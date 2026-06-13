Pautips impactó al revelar que se le apareció la Virgen María: así lo registró

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aula Galindo, mejor conocida como Pautips, recientemente acaparó la atención en redes sociales al mostrar una impactante imagen con la que aseguró haber registrado la aparición de Virgen María en un lugar sagrado.

¿A Pautips se le apareció la Virgen María? Esto reveló la influencer

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, se mostró conmocionada al revelar la imagen en la que, según ella, se puede observar con claridad la figura de la Virgen María.

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Y aunque inicialmente se trató de una fotografía más del lugar que visitó junto a su esposo, posteriormente se convirtió en motivo de asombro, pues a su DM le llegó un sorpresivo mensaje en el que una seguidora aseguró ver perfectamente la aparición de esta figura divina.

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"Pasé esta historia y lo primero que vi fue esta luz, como que no veía más y literal pensé que era la foto que le habías tomado a la virgen, me tocó pausar pero así lo sentí", escribió la internauta.

Pautips reveló la imagen en la que habría registrado a la Virgen María. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es la foto en la que Pautips aseguró haber registrado a la Virgen María?

Ante las palabras de su seguidora, Pautips decidió dar un paso más, por lo que decidió editar la comentada imagen para lograr comprobar si podía apreciase la figura de la Virgen María.

"No van a creer lo que nos pasó, jugamos con el contraste de la foto y creo que...Dios mío, creo que quedó registrada la virgen en la foto, ven cómo llega el final de su falda y se marca perfectamente la silueta", dijo la influencadora dejando en evidencia el resultado de la instantánea.

Así mismo, quiso dejarles ver a sus seguidores la comparación de cómo se ve en la foto original y el resultado de la que fue editada.

Pautips sorprendió en redes al revelar que se le apareció la Virgen. Foto | Canal RCN.

El momento que vivió Pautips junto a Ronald, su esposo, se dio en medio de una visita que ambos hicieron a un pequeño pueblo ubicado en Bosnia y Herzegovina, un lugar que desde hace muchos años se ha convertido en uno de los destinos de turismo religioso y peregrinación mariana más importantes del mundo.

Cabe señalar que todo este fenómeno comenzó en 1981 cuando seis jóvenes aseguraron haber visto a la Virgen María, a quien ellos llaman Reina de la Paz.