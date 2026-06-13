Violeta Bergonzi fue víctima de un robo y cámara de seguridad registró el momento

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity 2025, recientemente acaparó la atención en su cuenta de Instagram al revelar que, en las últimas horas, fue víctima de robo, por lo que no dudó en compartir su testimonio con sus seguidores en esta red social.

¿Qué le pasó a Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebriy 2025?

A través de su cuenta personal, en donde la reconocida presentadora ha construido una comunidad de miles de seguidores, reapareció y no precisamente con noticias muy alentadoras, pues según lo reveló, en los últimos días le fueron hurtados unos artículos de su camioneta.

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"Les voy a dejar un video de la r4ta inmunda, Leo ven y les contamos esta triste historia de esta r4ta inmunda que me robó los espejos de mi carro", fueron las palabras de la también empresaria durante una historia que compartió.

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Según lo comentó uno de los trabajadores del lugar al que llegó Violeta para poder adquirir nuevamente los espejos, la situación fue muy triste, sobre todo porque se trata de una camioneta completamente nueva, "nos llama al otro día y nos dice estoy en la peluquería y en dos segundos me robaron los espejos", comentó el hombre.

Violeta Bergonzi fue víctima de robo en los últimos días. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el robo del que fue víctima la presentadora Violeta Bergonzi?

Y aunque desafortunadamente ya no puede recuperar lo que el ladrón se llevó, Bergonzi no perdió la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de siempre acudir a lugares que se sean confiables y decentes, pues cabe la posibilidad de que, en el afán por conseguir ciertos artículos, se termine cayendo en compra de repuestos que posiblemente hayan sido robados.

En el comentado video que corresponde a una grabación de una cámara de seguridad, se puede apreciar perfectamente el momento en el que la persona desciende de la moto para posteriormente quitar del vehículo los espejos de los costados. Tan pronto logra su cometido, sube de nuevo a la motocicleta para huir del lugar.

Cabe señalar que, afortunadamente, solo se trató de una pérdida material que no pasó a mayores, pues de acuerdo con la exparticipante del reality de cocina, para su tranquilidad pudo recuperar sus objetos en un lugar seguro y ella se encuentra en perfecto estado.