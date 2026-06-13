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Preguntan a Piqué qué le pareció la presentación de Shakira en el Mundial 2026: ¿respondió?

Varios usuarios acudieron a las redes sociales de Gerard Piqué para conocer su opinión sobre el tema.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La pregunta sobre Shakira que puso a Piqué en el centro de la conversación
La pregunta sobre Shakira que puso a Piqué en el centro de la conversación. (Foto AFP: Pau Barrena | Pau Barrena).

Tras la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026, numerosos internautas recurrieron a las redes sociales para preguntarle a Gerard Piqué qué opinaba sobre el espectáculo. El interés por conocer su postura provocó una oleada de comentarios y especulaciones en distintas plataformas.

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Tras su participación en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, la cantante colombiana Shakira se convirtió en tema de conversación en plataformas digitales por motivos ajenos a su presentación musical.

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Estos fueron los rumores que ciercularon en redes sobre la supuesta doble de Shakira. | AFP: Rodrigo Oropeza

Esto debido a que cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a analizar imágenes y videos del espectáculo, señalando detalles en su apariencia que dieron pie a diversas especulaciones sobre quién estaba realmente sobre el escenario.

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Entre los comentarios que más fuerza tomaron estuvo la teoría de que la artista habría sido reemplazada por Shakibecca, su reconocida imitadora, debido al uso permanente de gafas oscuras, algunos cambios físicos percibidos por los internautas y un aparente error durante una de las coreografías.

Teniendo en cuenta la viralidad del momento muchos internautas quisieron saber la opinión de Gerard Piqué, su expareja, por lo que se volcaron hacia sus redes sociales para preguntárselo directamente.

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¿Cómo reaccionó Gerard Piqué cuando le preguntaron sobre la presentación de Shakira en el Mundial 2026?

Aunque el exfutbolista español no suele ser muy activo en redes sociales, varios internautas aprovecharon un video compartido un día antes de la inauguración del Mundial de fútbol 2026, en el que aparece junto al youtuber DJ Mario, para preguntarle qué opinaba sobre la presentación de Shakira.

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Piqué salpica la polémica de Shakira en el Mundial 2026: esta sería la razón. (Foto AFP: Theo Wargo | Kirill Kudryavtsev).

Mensajes como “¿Qué te pareció la presentación de Shakira en el Mundial? ¿Te gustó?” y “Piqué, ¿cómo le pareció el show de Shakira? Espectacular, ¿verdad? ¿Qué dijo Clara?” fueron algunos de los más destacados entre los comentarios.

Además, otros usuarios aprovecharon para recordarle que la cantante colombiana ha estado presente en más ediciones de la Copa del Mundo que él. Sin embargo, ninguno de los comentarios relacionados con su expareja obtuvo reacción por parte del exdeportista.

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