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Manuela QM reapareció tras dar a luz e impactó con su figura a pocos días del parto

Manuela QM acaparó la atención en redes sociales al mostrar con lujo de detalles cómo quedó su cuerpo tras dar a luz.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Blessd posando a la cámara durante alfombra roja - mujer mostrando su figura.
Manuela QM compartió impactante foto tras haber dado a luz. Foto | Ivan Apfel - Freepik.

El pasado jueves 11 de junio, el cantante Blessd causó furor en las redes sociales al compartir con emoción la noticia de la llegada de su primer hijo, anuncio que, como era de esperarse, causó conmoción entre sus seguidores, pues desde que se conoció del embarazo de Manuela QM, había mucha expectativa por darle la bienvenida al pequeño

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¿Cómo luce Manuela QM luego de dar a luz a su primer hijo?

En medio de la emoción que sigue provocando la llegada del hijo del famoso cantante, Manuela QM su pareja y madre del bebé, no pasó desapercibida en las últimas horas al compartir una impactante fotografía en la que dejó en evidencia cómo luce a pocos días de haber dado a luz su hijo.

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En la imagen, que rápidamente capturó la atención de los millones de seguidores que ostenta en su cuenta de Instagram, se puede apreciar con detalle cómo luce la joven creadora de contenido, esto luego de que compartiera una instantánea que se tomó frente al espejo y en donde dejó en evidencia que, pese a que no han pasado muchos días desde el parto, ella se ve bastante bien.

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¿Qué dijo Manuel QM tras el nacimiento de su hijo con el cantante Blessd?

Durante su aparición en su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria no perdió la oportunidad para sincerarse con sus seguidores y expresarle cómo se ha sentido desde la llegada de su bebé, dejando ver que, aunque han sido días movidos, se siente muy feliz.

"Buenas cómo están, oigan yo ya en mi casita gracias a Dios, tanto por contarles, tantas cosas, esta semana Dios mio, fue una sacudida increíble pero bueno, estoy demasiado contenta, tranquila, estoy demasiado feliz...", señaló.

Video de la canción de Blessd donde Aida Victoria es la protagonista
Así luce Manuela QM tras el nacimiento de su hijo. (Foto de AFP/Dimitrios Kambouris)

Cabe señalar que, Blessd, quien fue el primero en compartir fotografías junto al menor el pasado 11 de junio, tampoco ha ocultado lo agradecido y feliz que está por este regalo de la vida, pues además de las tiernas imágenes dejó un mensaje manifestando su gratitud por tener en sus brazos al pequeño.

Las primeras fotos del bebé de Manuela QM que enternecieron a sus seguidores
Así presentó Manuela QM a su bebé tras regresar a casa. (Fotos: AFP y Freepik)

Y aunque por el momento ni Manuela ni el intérprete se han mostrado compartiendo juntos, todo indica que durante el parto del pequeño, Blessd estuvo presente, pues en las comentadas instantáneas, él aparece en el lugar en donde ocurrió el nacimiento.

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