Mamá de Yina Calderón no se quedó callada ante rumores de su vida amorosa: “respétenme”

Merly Ome, madre de Yina Calderón, reaccionó a los rumores que circulan en redes sociales sobre su vida amorosa y pidió respeto frente a las versiones difundidas, asegurando que no está de acuerdo con la forma en que se ha expuesto su vida privada.

¿Merly Ome, mamá de Yina Calderón, tiene nueva pareja sentimental?

Durante la tarde del pasado viernes 12 de junio, Merly Ome, madre de Yina Calderón, se volvió tema de conversación en redes sociales luego de compartir un corto audiovisual en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En el video apareció en compañía de un joven identificado como Christopher.

Rumores sobre su vida amorosa: mamá de Yina Calderón responde sin filtros. (Foto Canal RCN).

En el clip, la madre de Calderón se mostró feliz por la llegada del viernes y por estar acompañada del joven con quien habría pasado gran parte del día, lo que desató rumores sobre una posible relación sentimental. Además, algunos usuarios comentaron la diferencia de edad entre ambos, recordando anteriores relaciones de la mujer.

Artículos relacionados Shakira Shakibecca desata polémica en el Mundial 2026; FIFA podría imponerle una millonaria sanción

Sin embargo, el encuentro habría sido por temas laborales, por lo que Merly reapareció horas más tarde para desmentir las versiones y pedir respeto tanto para ella como para la persona que apareció en el video.

¿Cómo reaccionó Merly Ome, madre de Yina Calderón, a los rumores que la involucraban en una nueva relación sentimental?

Al caer la noche, Merly publicó un nuevo video, esta vez sola y desde la comodidad de su casa, para enfrentar los rumores y aclarar que Christopher no es su nueva pareja sentimental, sino una persona que le está ayudando a optimizar su nueva página de Facebook, donde compartirá contenido para sus seguidores.

Artículos relacionados Shakira Shakira reapareció públicamente sin gafas tras la polémica que dejó su presentación en el Mundial 2026

Merly, quien comenzó con un tono tranquilo, terminó visiblemente molesta, ya que aseguró que este tipo de rumores no solo afectan su reputación, sino también la del joven.