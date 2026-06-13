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Mamá de Yina Calderón no se quedó callada ante rumores de su vida amorosa: “respétenme”

La madre de Yina Calderón pidió respeto tras los rumores sobre su vida amorosa en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mamá de Yina Calderón rompe el silencio ante rumores
Mamá de Yina Calderón rompe el silencio ante rumores. (Foto Canal RCN).

Merly Ome, madre de Yina Calderón, reaccionó a los rumores que circulan en redes sociales sobre su vida amorosa y pidió respeto frente a las versiones difundidas, asegurando que no está de acuerdo con la forma en que se ha expuesto su vida privada.

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¿Merly Ome, mamá de Yina Calderón, tiene nueva pareja sentimental?

Durante la tarde del pasado viernes 12 de junio, Merly Ome, madre de Yina Calderón, se volvió tema de conversación en redes sociales luego de compartir un corto audiovisual en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En el video apareció en compañía de un joven identificado como Christopher.

Rumores sobre su vida amorosa: mamá de Yina Calderón responde sin filtros
Rumores sobre su vida amorosa: mamá de Yina Calderón responde sin filtros. (Foto Canal RCN).

En el clip, la madre de Calderón se mostró feliz por la llegada del viernes y por estar acompañada del joven con quien habría pasado gran parte del día, lo que desató rumores sobre una posible relación sentimental. Además, algunos usuarios comentaron la diferencia de edad entre ambos, recordando anteriores relaciones de la mujer.

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Sin embargo, el encuentro habría sido por temas laborales, por lo que Merly reapareció horas más tarde para desmentir las versiones y pedir respeto tanto para ella como para la persona que apareció en el video.

¿Cómo reaccionó Merly Ome, madre de Yina Calderón, a los rumores que la involucraban en una nueva relación sentimental?

Al caer la noche, Merly publicó un nuevo video, esta vez sola y desde la comodidad de su casa, para enfrentar los rumores y aclarar que Christopher no es su nueva pareja sentimental, sino una persona que le está ayudando a optimizar su nueva página de Facebook, donde compartirá contenido para sus seguidores.

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Merly, quien comenzó con un tono tranquilo, terminó visiblemente molesta, ya que aseguró que este tipo de rumores no solo afectan su reputación, sino también la del joven.

“Ya dijeron que era el nuevo novio de la mamá de Yina Calderón… Pero por favor, ¿por qué son así? ¿Por qué inventan? Eso me da mucho mal genio. Uno no puede subir a una persona, a un amigo, porque ya empiezan a decir: el novio de la mamá de Yina. No, respétenme, qué vergüenza con mi amigo”.

 

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