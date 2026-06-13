Hugo García sorprendió al mostrar Isabella Ladera en curioso video avivando rumores, ¿ya nació el bebé?

Hugo García llamó la atención de sus seguidores tras compartir un video de Isabella Ladera en el que dejó ver el avanzado estado de embarazo de la modelo venezolana.

¿Qué mostró Hugo García sobre el embarazo de Isabella Ladera?

En el video, Hugo utilizó un audio viral en el que se escucha la frase: “Sácame de aquí papá”, mientras enfoca directamente a Isabella Ladera, quien reacciona sonriendo al escuchar el audio.

Junto a la grabación, Hugo García escribió un mensaje dedicado al bebé que esperan juntos: “Ya falta poco hijo mío. Pd: te amamos mamá”, lo que ocasionó la expectativa sobre el nacimiento del bebé.

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Como se recuerda, la pareja confirmó la noticia del embarazo a principios de febrero luego de varios rumores que surgieron en redes sociales.

Hugo García ilusionó a sus seguidores con mensaje sobre su futuro hijo.

Durante meses, algunos seguidores aseguraban que la modelo estaría esperando un bebé debido a diferentes detalles que observaban en sus publicaciones.

Sin embargo, fue hasta febrero cuando Isabella Ladera confirmó que se convertiría nuevamente en madre, mientras que para Hugo García será su primer hijo.

Desde entonces, ambos han compartido varios momentos de esta nueva etapa que están viviendo mientras esperan la llegada del bebé.

¿Qué se sabe sobre el nacimiento del bebé de Isabella Ladera?

Como era de esperarse el video de Hugo García volvió a generar comentarios relacionados con la fecha del nacimiento. Y es que anteriormente el influencer comentó en una entrevista para un medio de Perú que su hijo nacería a mediados de julio.

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Por su parte, Isabella Ladera no ha confirmado una fecha exacta para el parto. No obstante, recientemente respondió a un seguidor que le preguntó por qué el bebé aún no había nacido.

Hugo García ilusionó a sus seguidores con mensaje sobre su futuro hijo.

Incluso, algunos usuarios llegaron a especular que el nacimiento ya habría ocurrido y que la pareja simplemente no lo había querido compartir públicamente la noticia.

Ante estos comentarios, Isabella respondió que algunas personas tenían mal las fechas del parto, aunque sin entregar más detalles sobre el nacimiento, que continúa generando expectativa entre sus seguidores.