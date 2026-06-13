Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hugo García sorprendió al mostrar Isabella Ladera en curioso video avivando rumores, ¿ya nació el bebé?

Hugo García mostró a Isabella Ladera y reavivó los rumores sobre el nacimiento de su bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hugo García mostró el avanzado embarazo de Isabella Ladera
Hugo García ilusionó a sus seguidores con mensaje sobre su futuro hijo. (Foto: AFP y Freepik)

Hugo García llamó la atención de sus seguidores tras compartir un video de Isabella Ladera en el que dejó ver el avanzado estado de embarazo de la modelo venezolana.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Hugo García sobre el embarazo de Isabella Ladera?

En el video, Hugo utilizó un audio viral en el que se escucha la frase: “Sácame de aquí papá”, mientras enfoca directamente a Isabella Ladera, quien reacciona sonriendo al escuchar el audio.

Junto a la grabación, Hugo García escribió un mensaje dedicado al bebé que esperan juntos: “Ya falta poco hijo mío. Pd: te amamos mamá”, lo que ocasionó la expectativa sobre el nacimiento del bebé.

Artículos relacionados

Como se recuerda, la pareja confirmó la noticia del embarazo a principios de febrero luego de varios rumores que surgieron en redes sociales.

Hugo García mostró el avanzado embarazo de Isabella Ladera
Hugo García ilusionó a sus seguidores con mensaje sobre su futuro hijo.

Durante meses, algunos seguidores aseguraban que la modelo estaría esperando un bebé debido a diferentes detalles que observaban en sus publicaciones.

Sin embargo, fue hasta febrero cuando Isabella Ladera confirmó que se convertiría nuevamente en madre, mientras que para Hugo García será su primer hijo.

Desde entonces, ambos han compartido varios momentos de esta nueva etapa que están viviendo mientras esperan la llegada del bebé.

¿Qué se sabe sobre el nacimiento del bebé de Isabella Ladera?

Como era de esperarse el video de Hugo García volvió a generar comentarios relacionados con la fecha del nacimiento. Y es que anteriormente el influencer comentó en una entrevista para un medio de Perú que su hijo nacería a mediados de julio.

Artículos relacionados

Por su parte, Isabella Ladera no ha confirmado una fecha exacta para el parto. No obstante, recientemente respondió a un seguidor que le preguntó por qué el bebé aún no había nacido.

Hugo García mostró el avanzado embarazo de Isabella Ladera
Hugo García ilusionó a sus seguidores con mensaje sobre su futuro hijo.

Incluso, algunos usuarios llegaron a especular que el nacimiento ya habría ocurrido y que la pareja simplemente no lo había querido compartir públicamente la noticia.

Ante estos comentarios, Isabella respondió que algunas personas tenían mal las fechas del parto, aunque sin entregar más detalles sobre el nacimiento, que continúa generando expectativa entre sus seguidores.

“Me imagino lo hermoso que será ese bebé. Un tipazo como su papá” o “Esa mujer está hermosa con esa barriguita”, fueron algunos de los comentarios al video de Hugo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe y Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Sheila Gándara hizo impactante confesión sobre Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara abrió su corazón y expuso dura confesión sobre sus sentimientos hacia Juanda Caribe.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia. Mariana Zapata

Juanda Caribe en el ojo del huracán tras sorprender a Mariana Zapata con costoso regalo

Juanda Caribe sorprendió a Mariana Zapata al regalarle exclusivo objeto que la paisa presumió durante una transmisión en vivo.

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia - Sheila Gándara durante el congelado. Karen Sevillano

Karen Sevillano quedó en shock tras encontrarse con Sheila y escuchar su versión: "el chisme del año"

Karen Sevillano se reunió con Sheila Gándara y se mostró impactada al revelar que sostuvo cercana conversación con la joven.

Lo más superlike

Shakibecca dedicó mensaje a Shakira. Shakira

Shakibecca dedicó mensaje a Shakira tras polémica por su presentación en el Mundial 2026

Tras la controversia en el Mundial 2026, Shakibecca se pronunció en redes sociales con un mensaje dirigido a Shakira.

El comentario de Ciro Quiñónez que sorprendió a Jessi Uribe sobre Yeison Jiménez. Jessi Uribe

Jessi Uribe reaccionó al inesperado comentario sobre Yeison Jiménez de Ciro Quiñonez: “no lo quería”

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo