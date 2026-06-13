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Sheila Gándara hizo impactante confesión sobre Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara abrió su corazón y expuso dura confesión sobre sus sentimientos hacia Juanda Caribe.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe y Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia.
Sheila Gándara sorprendió al lanzar comentario sobre Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Una vez más, Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, capturó la atención en redes sociales al lanzar inesperada afirmación en medio de la controversia que sigue generando su ruptura con el barranquillero meses atrás cuando él aún se encontraba al interior de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Sheila Gándara sobre Juanda Caribe durante una transmisión en vivo?

Todo se dio a raíz de una transmisión en vivo que hizo la joven influencer en la que fue abordada por varios internautas quienes no dudaron en interrogarla para saber cuáles son sus sentimientos hacia Juanda Caribe, aunque ella haya sido la que puso fin a su relación con él.

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Frente, a la pregunta, la creadora de contenido abrió su corazón no solo para hablar con sinceridad sobre el tema, sino también sobre lo que esto significó para ambos y el cambio que tuvo su vida a partir de esta ruptura.

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"Ambos tomamos decisiones, ambos tomamos caminos diferentes, eso no quiere decir que yo no lo ame y no lo quiera, no quiere decir eso", fueron las palabras de Gándara.

Sheila Gándara causó reacciones tras hablar del famoso aire acondicionado
Esto dijo Sheila Gándara sobre lo que siente por Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

¿Sheila Gándara afirmó que aun ama a Juanda Caribe? Su respuesta sorprendió en redes sociales

De acuerdo con las sorpresivas declaraciones de la joven, aunque no ha sido para nada fácil enfrentar todo este proceso, si dejó claro que este tipo de situaciones hacen parte de la vida y es inevitable tener que pasar por algo así.

"Obviamente uno dice uf, qué impresionante, pero bueno así es la vida, eso no va a hacer que yo deje de sentir o deje de amar o algo así, atesoro mucho amor en mi corazón y ya", agregó la influencer costeña.

Como era de esperarse, la confesión de Gándara públicamente sobre el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, provocó una de reacciones entre los usuarios, quienes no dudaron en expresar su opinión y pronunciarse frente al tema.

Sheila Gándara rompe el silencio sobre los rumores de romance con un cantante vallenato
Sheila Gándara habló de sus sentimientos hacia Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

"Tan linda Sheila, así es como pierden una mujer de valor por una más fácil", "Por boba para que lo dejo ningún hombre es perfecto", "Juanda regalándole gafas, perfumes, flores y pasando sabroso con Mariana", "Me sorprende la cantidad de gente apoyando a los infieles y a las mozas", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

 

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