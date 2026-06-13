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Maleja Restrepo sorprendió al revelar el curioso regalo que le dará a Tatán Mejía por el Día del Padre

Maleja Restrepo anunció que cambiará el regalo del Día del Padre para Tatán Mejía tras un detalle en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maleja Restrepo mostró la ropa rota de Tatán Mejía.
Maleja Restrepo mostró la ropa rota de Tatán Mejía generando comentarios divididos. (Foto: Canal RCN)

Maleja Restrepo sorprendió al revelar el regalo que le dará a su pareja Tatán Mejía por el Día del Padre.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se toman las críticas en redes sociales con humor.
Maleja Restrepo y Tatán Mejía se toman las críticas en redes sociales con humor. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le regalará Maleja Restrepo a Tatán Mejía de Día del Padre?

Como es habitual, la pareja ha estado generando contenido en sus redes sociales. En esta oportunidad, mientras realizaban una publicidad para una importante marca de automóviles, se vio un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

En el video Tatán intenta entrar al carro por la ventana y se le puede ver un roto en su ropa.

Lejos de borrar la publicación, Maleja siguió subiendo historias haciéndole zoom a la prenda dañada y asegurando que cambiará el regalo del día del padre, haciendo alusión a que el deportista y presentador está mal de ropa.

La reacción de Maleja causó una ola de comentarios entre los internautas que celebraron la tranquilidad y la buena actitud con la que ambos enfrentan las críticas y los señalamientos en las plataformas digitales.

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¿Cómo reaccionó Tatán Mejía ante la publicación que hizo Maleja Restrepo sobre su ropa?

Mejía también subió una historia en la que aseguró que está grave de ropa y que necesita unos calzoncillos urgentemente.

La pareja ha estado muy activa en las plataformas digitales, sobre todo presumiendo los talentos de sus pequeñas hijas Macarena y Guadalupe.

Mientras Guadalupe está dedicada a la música con el piano y el saxofón, Macarena está enfocada en los deportes como montar bicicleta a campo abierto y seguirle los pasos a Tatán, quien es piloto profesional de motocross.

La publicación también reforzó la imagen de la pareja como figuras que no temen mostrarse auténticas, incluso en situaciones cotidianas que podrían ser motivo de crítica.

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Esa transparencia ha sido uno de los rasgos más valorados por sus seguidores, quienes constantemente destacan la manera en que ambos logran equilibrar su vida pública con la intimidad familiar.

in embargo, más allá de la broma y del humor con el que enfrentaron la situación, los seguidores quedaron atentos a lo que sucederá en los próximos días.

La expectativa gira en torno a si realmente Maleja cumplirá con su promesa de regalarle ropa nueva a Tatán por el Día del Padre o si todo quedará como una divertida ocurrencia.

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