Salomé Rodríguez, hija del futbolista James Rodríguez, cautivó a miles de fanáticos luego de mostrarse bailando con su hermano Samuel Rodríguez.

¿Quiénes son los hijos de James Rodríguez?

El colombiano tiene dos hijos, Salomé Rodríguez, fruto de su pasado matrimonio con la empresaria Daniela Ospina, quien actualmente está casada con el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel, con tiene otro hijo.

El jugador también tiene a Samuel Rodríguez, cuya identidad de la madre se desconoce, pues el futbolista han mantenido dicho proceso en su total privacidad, generando especulaciones sobre un posible procedimiento de vientre de alquiler, de las que hasta el momento no se ha referido.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Ella es la esposa de Julián Quiñones, el colombiano que hizo el primer gol del Mundial 2026

¿Los hijos de James Rodríguez bailaron juntos?

La joven compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, un video en el que se mostró desde la privacidad de su casa con su hermano menor, Samuel Rodríguez realizando un trend de baile.

En la grabación se ve a los dos usando ropa muy cómoda, donde la adolescente aprovechó para mostrar su apoyo a la Selección Colombia en medio de la Copa Mundial 2026 al utilizar una gorra de la tricolor.

En el material audiovisual se vio a los hijos del centrocampista realizar una coreografía viral en redes sociales, enseñando la complicidad que hay entre ambos.

Además, se evidenció cómo Salomé le enseña a su hermano su talento para el baile, pues recordemos que la joven es viral en las plataformas digitales no solo por su padre, sino también por su destreza para la danza, por la que suele recibir miles de elogios cada vez que se deja ver bailando.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón rompió el silencio sobre el papá de su bebé y mostró su barriguita

¿James Rodríguez estará en el Mundial 2026?

El futbolista fue convocado para la Selección Colombia para el Mundial 2026 y se encuentra preparándose para el enfrentamiento contra Uzbekistán el próximo 17 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia, donde liderará el encuentro y en el que se espera salga victorioso.

Por ahora, sus fanáticos siguen al pendiente de él y la Selección Colombia en este evento deportivo tan importante a nivel global.