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Usuarios usan IA para mostrar cómo serían los hijos de Alexa y Tebi si hubieran continuado su relación

Alexa y Tebi volvieron a ser tema luego de que usuarios usaran IA para imaginar cómo serían sus hijos si hubieran continuado su relación.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Usuarios usaron IA para mostrar cómo hubieran sido los hijos de Alexa Torrex y Tebi Bernal
Usuarios usaron IA para mostrar cómo hubieran sido los hijos de Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torrex y Tebi Bernal volvieron a ser tendencia en redes sociales luego de que varios usuarios utilizaran inteligencia artificial para imaginar cómo serían sus hijos si la historia que protagonizaron en La casa de los famosos Colombia hubiera continuado fuera del reality.

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¿Cómo serían los hijos de Alexa Torrex y Tebi Bernal, según la IA si hubieran continuado su relación?

Muchos seguidores de La casa de los famosos Colombia esperaban que la cercanía entre la cantante cucuteña y el deportista paisa se transformara en una relación sentimental una vez terminara el reality. Sin embargo, la historia no prosperó fuera de las cámaras.

Alexa y Tebi relación
Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron un "shippeo" dentro de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Aun así, el cariño de los fans por esta pareja no desapareció y, en tono de broma, algunos recurrieron a la inteligencia artificial para imaginar cómo habrían sido los hijos de ambos.

En la imagen que circula en redes sociales, Alexa y Tebi aparecen abrazados frente a una humilde vivienda, acompañados por tres niños. Dos pequeñas rodean cariñosamente a Alexa, mientras un niño permanece de pie entre las piernas de Tebi, observando fijamente a la cámara.

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¿Cómo reaccionaron Alexa Torres y Tebi Bernal a la imagen que muestra cómo serían sus hijos, según la IA?

Hasta el momento, ni Alexa ni Tebi se han pronunciado sobre la imagen creada con inteligencia artificial que ha generado conversación entre sus seguidores en redes sociales.

Jhorman Toloza durante su congelado en La casa de los famosos - Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex y Tebi Bernal no han reaccionado a la imagen que crearon con IA de cómo lucirían sus hijos. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, Alexa continúa enfocada en la creación de contenido digital y en el impulso de su carrera musical.

Por su parte, Tebi sigue compartiendo contenido relacionado con el mundo fitness y manteniendo una comunicación constante con la comunidad que lo acompaña en sus plataformas.

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¿Por qué no prosperó la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

La cercanía que Alexa Torres y Tebi Bernal mostraron durante La casa de los famosos Colombia hizo que muchos seguidores imaginaran una relación entre ellos fuera del programa.

No obstante, una vez terminó el reality, la historia tomó un rumbo diferente y nunca llegó a convertirse en un romance confirmado.

Con el paso de las semanas, ambos continuaron con sus proyectos personales y Alexa incluso pidió que dejaran de relacionarla sentimentalmente con el deportista. Incluso después de ver que él volvió a tener una cercanía con Alejandra Salguero, la mujer con la que tuvo un noviazgo recién ingresó al reality.

Sin embargo, todo indica que la conexión que cautivó a los televidentes quedó como una amistad y como uno de los “shippeos” más recordados de la temporada del programa de televisión de Canal RCN.

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