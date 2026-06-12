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Tebi Bernal confesó que "le encanta buscar lo que no se le ha perdido" y así reaccionaron sus fans

El exparticipante publicó un polémico video dónde hace referencia a lo que vendrá tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Tebi Bernal publicó un video haciendo referencia a su situación amorosa
Tebi Bernal publicó un polémico video y sus fans reaccionaron (Foto de Canal RCN)

Tebi Bernal, el exparticipante y finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sacudió las redes sociales tras publicar un video que tendría una posible indirecta.

Hace algunos meses, Tebi se vio involucrado en diferentes polémicas debido, principalmente, a su situación amorosa. Todo inició cuando, dentro del reality, el paisa protagonizó un romance con Alexa Torrex.

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Sin embargo, los comentarios fueron debido a que, tanto él como ella, tenían pareja fuera de la competencia. Durante el casi mes y medio que duró el amorío, los exparticipantes recibieron en sus redes todo tipo de comentarios donde los tildaban de "infieles" y "desleales".

Situación amorosa de Tebi Bernal
Tebi Bernal y Alexa Torrezx tuvieron un amorío dentro de La casa de los famosos Col (Foto de Canal RCN)

Alexa fue eliminada primero de la competencia; gracias a ello, pudo leer todo lo que se estaba diciendo de ella y de Tebi, pero su reacción sorprendió al público: ella quería continuar con él. No obstante, cuando Tebi salió y tuvo acceso a sus redes sociales, su manera de actuar fue totalmente indiferente a lo que Alexa confesó que quería.

Esto les demostró a los internautas el genuino interés de Alexa en continuar con Tebi, pero también el desinterés de él por la situación. Alrededor de ello, llovieron miles de críticas que aseguraban que ella era una “migajera” y él un “conveniente”.

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¿Qué dijo Tebi en el video que publicó?

Recientemente, Tebi Bernal no ha dado declaraciones respecto a las decisiones que tomará con su vida amorosa; sin embargo, hace poco fue captado en un centro comercial con su ex novia, Alejandra Salguero. Ese video generó miles de comentarios que aseguraban que iba a volver con ella.

A pesar de ello, hace algunas horas, Tebi publicó un video con un audio viral que decía:

Calmadito, pero en cualquier momento tomo malas decisiones. Ah sí, a mí me encanta buscar lo que no se me ha perdido

Debido a ello, muchos internautas aseguraron que se trataba de una indirecta para alguna de las dos mujeres con las que estuvo involucrado públicamente.

Tebi Bernal usó un audio viral y desató polémica
Tebi Bernal sacudió las redes con un video que publicó (Foto de Canal RCN)

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¿A qué se refería Tebi con el video?

A pesar de que Tebi no se refirió específicamente a nadie ni a nada, sus seguidores no dudaron en comentar que se trataba de la situación que vivió con Alexa dentro de La casa de los famosos:

Tebi, que mal decisión tomaste al volver con Alejandra (…) mientras tanto, Alexa te apoyó. Solo espero que algún día abras los ojos.

Fue lo que dijo una de las seguidoras de Tebi, mientras que algunas otras le demuestran su apoyo incondicional

Si a Tebi le queda una fan, esa soy yo

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