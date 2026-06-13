Esperanza Gómez y famosa comediante estuvieron a punto de besarse y revolucionaron las redes

Esperanza Gómez sorprendió a sus seguidores al aparecer a punto de besarse con una reconocida comediante colombiana durante sus vacaciones en un paradisíaco destino.

¿Con qué comediante colombiana estuvo a punto de besarse Esperanza Gómez?

La reconocida actriz de 46 años volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de compartir varios momentos de sus vacaciones en Miami junto a un grupo de amigos.

Esperanza Gómez sacudió las redes al publicar una foto dándose un "casi beso" con una comediante colombiana. (Foto: Canal RCN)

A través de su cuenta de Instagram, mostró parte de su viaje y las actividades que ha disfrutado durante su estadía.

Entre las publicaciones, se le ve relajándose a bordo de un yate, brindando con champaña y disfrutando de una jornada soleada en alta mar. No obstante, hubo un momento que captó más atención que el resto.

En una de sus historias, Esperanza Gómez apareció junto a la comediante colombiana Johanna Velandia en una escena en la que ambas simulan estar a punto de darse un beso.

La imagen despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes rápidamente la compartieron y comentaron sobre esta.

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales al casi beso de Esperanza Gómez y Johanna Velandia?

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida entre los usuarios de la plataforma, quienes rápidamente reaccionaron al llamativo momento protagonizado por Esperanza Gómez y Johanna Velandia.

Johanna Velandia y Esperanza Gómez revolucionaron las redes con un "casi beso". (Foto: Canal RCN)

Muchos comentarios destacaron que la actriz logra captar la atención tanto de hombres como de mujeres.

Sin embargo, todo indica que se trató de una broma entre amigas, pues ambas han dejado ver en distintas publicaciones la cercana amistad que las une.

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¿Quién era y de qué murió el esposo de Esperanza Gómez?

El esposo de Esperanza Gómez era Ernesto, conocido cariñosamente por ella como “Nené”, el hombre que la acompañó durante cerca de 20 años y que, según ha contado la actriz, fue uno de sus mayores apoyos tanto en su vida personal como profesional.

Ernesto falleció el 30 de octubre de 2025 a causa de un agresivo cáncer renal que hizo metástasis en diferentes partes de su cuerpo. La propia Esperanza relató que la enfermedad se agravó con el paso de los años y terminó afectando también su cerebro.

Tras revelar la muerte de su esposo, la actriz ha buscado sobrellevar el duelo refugiándose en el cariño de sus amigos y manteniéndose activa en distintos proyectos y viajes.