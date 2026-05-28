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Él era Ernesto, el esposo de Esperanza Gómez que falleció tras luchar contra el cáncer

La actriz habló sobre la pérdida de su esposo Ernesto y recordó cómo fue la relación que mantuvieron lejos de la vida pública durante varios años.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Él era Ernesto, el esposo de Esperanza Gómez que falleció tras luchar contra el cáncer
Él era Ernesto, el esposo de Esperanza Gómez que falleció tras luchar contra el cáncer (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Esperanza Gómez ha abierto su corazón en varias entrevistas recientes al hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su esposo Ernesto, quien falleció luego de enfrentar una dura enfermedad.

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La actriz y creadora de contenido para mayores se ha mostrado vulnerable al recordar cómo ha sido atravesar el duelo tras la partida de quien describió como una de las personas más importantes de su vida.

Aunque durante años decidió mantener su relación sentimental lejos del ojo público, recientemente Esperanza compartió varios detalles sobre quién era el hombre que la acompañó en una etapa muy importante de su vida personal.

¿Quién era Ernesto, el esposo de Esperanza Gómez?

Según reveló la actriz, Ernesto falleció el pasado 30 de octubre luego de luchar contra un cáncer.

A diferencia de ella, Ernesto siempre mantuvo un perfil completamente alejado de la vida pública y del mundo del entretenimiento, razón por la que muy pocas personas conocían detalles sobre su relación.

Esperanza Gómez confesó que precisamente una de las cosas que más la enamoró de él fue su sencillez y su manera de vivir lejos de la exposición mediática.

La actriz aseguró que admiraba profundamente la personalidad de su esposo y destacó que era una persona inteligente, seguro de sí mismo y siempre dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban.

Asimismo, recordó que uno de los aspectos más importantes dentro de su relación era la libertad y el respeto que él le brindaba en cada una de sus decisiones personales y profesionales.

Pese a que no se conocen muchos más detalles sobre Ernesto, Esperanza dejó claro que tuvo un papel fundamental en su vida y que su pérdida ha sido uno de los golpes emocionales más fuertes que ha enfrentado.

Esperanza Gómez abrió su corazón al hablar de la muerte de su esposo Ernesto
Esperanza Gómez abrió su corazón al hablar de la muerte de su esposo Ernesto (Foto Freepik)

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¿Qué ha dicho Esperanza Gómez sobre el duelo que vive?

La actriz también confesó que los últimos meses han sido especialmente difíciles para ella, ya que no solo enfrentó la pérdida de su esposo, sino también la muerte de su madre en abril de 2026.

Esperanza relató que ambas situaciones afectaron profundamente su salud emocional y mental, llevándola a atravesar episodios de ansiedad y d3presión.

Además, explicó que acompañar el proceso de enfermedad de su esposo fue emocionalmente muy duro y que, tras su fallecimiento, sintió la necesidad de pausar varios proyectos profesionales.

Entre ellos, mencionó una biografía sobre su vida en la que venía trabajando desde hace algún tiempo.

A pesar del dolor, Esperanza Gómez confesó que sigue pensando frecuentemente en Ernesto y que incluso en algunas ocasiones sueña con él.

Este era Ernesto, el esposo de Esperanza Gómez que mantuvo lejos de la vida pública
Este era Ernesto, el esposo de Esperanza Gómez que mantuvo lejos de la vida pública (Foto Canal RCN)
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