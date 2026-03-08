Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es la “hija” de Esperanza Gómez que ahora llama la atención en redes sociales

La “hija” de Esperanza Gómez ha llamado la atención en redes, donde usuarios se cuestionan quién es y cómo es su vida.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Ella es la “hija” de Esperanza Gómez que ahora llama la atención en redes sociales
Valentina Gómez llama la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Esperanza Gómez volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez, no fue por su trayectoria pública. Un detalle sobre su vida familiar llamó la atención en redes sociales.

Se trata de una joven a quien la actriz ha mencionado en varias entrevistas y con quien mantiene una relación cercana.

¿Quién es Valentina Gómez, "hija" de Esperanza Gómez?

Valentina Gómez mantiene una presencia moderada en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, cuenta con miles de seguidores y comparte contenido relacionado con viajes y momentos de su vida cotidiana.

Según la información disponible en sus perfiles, la joven está comprometida. Varias de sus publicaciones muestran destinos que ha visitado en distintos países, algo que ha generado comentarios entre quienes siguen su cuenta.

Aunque su perfil no suele estar en el centro de la conversación pública, en diferentes momentos ha llamado la atención de internautas que descubren su relación familiar con Esperanza Gómez.

¿Qué ha dicho Esperanza Gómez sobre Valentina Gómez?

Valentina Gómez es la sobrina de Esperanza Gómez y, según ha contado la actriz en diferentes entrevistas, ha sido criada por ella prácticamente como si fuera su hija.

De acuerdo con sus declaraciones, la relación comenzó desde que la joven era muy pequeña, cuando su familia atravesaba circunstancias que hicieron que Esperanza asumiera un papel activo en su crecimiento.

Esperanza Gómez habla sobre su vínculo con Valentina Gómez, su sobrina / (Foto de Freepik)

En una entrevista con la emisora Tropicana, la actriz explicó que siempre estuvo presente en la formación de Valentina. Allí comentó que, aunque no es su hija biológica, la considera parte central de su vida familiar.

“Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduqué, porque padre no es el que engendra, es el que hace el papel”, afirmó.

Según lo que ha contado públicamente, desde el nacimiento de la joven asumió responsabilidades tanto emocionales como económicas relacionadas con su crianza.

¿Por qué Esperanza Gómez decidió no tener hijos biológicos?

Esperanza Gómez ha mencionado que tomó la decisión de no tener hijos biológicos desde su adolescencia. De acuerdo con sus declaraciones, esta decisión se dio hace varios años y estuvo relacionada con algunos temores que tenía.

En varios momentos ha destacado que desde joven sentía miedo de quedar embarazada y ser madre soltera, con la responsabilidad económica y emocional.

Esperanza Gómez revela por qué decidió no tener hijos / (Foto de Freepik)

Además, considera que no traer más humanos al mundo es una forma de disminuir la contaminación y el impacto ambiental en el planeta. Ha llegado a decir que es su "aporte a la humanidad".

La actriz también ha señalado que, aunque optó por no tener hijos propios, siempre ha tenido una relación cercana con Valentina. Por esta razón, con frecuencia la menciona como una hija.

