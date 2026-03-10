Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan emotivo video de Yeison Jiménez a dos meses de su muerte: “Con miedo, pero lo hacemos”

La cuenta de Yeison Jiménez compartió un emotivo video del artista tras dos meses de su triste partida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Publicación por los dos meses de fallecido de Yeison Jiménez
La cuenta de Yeison Jiménez compartió emotiva publicación. (Foto Canal RCN)

Se cumplieron dos meses del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez el 10 de marzo y como era de esperarse las redes se llenaron de homenajes y videos.

¿Cuál fue el video que publicaron en las redes de Yeison Jiménez en sus dos meses de fallecimiento?

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo el pasado 10 de enero cuando iba a bordo de su aeronave personal en compañía de personas de su equipo de trabajo y el piloto de la avioneta.

Su muerte sigue generando gran conmoción y dolor en sus seres queridos y seguidores, quienes han buscado la forma de seguir honrando su memoria y legado.

Precisamente, en el marco de sus dos meses de muerte, la cuenta oficial de Instagram del artista compartió un inédito video del cantante cuando estaba al parecer cuadrando su sueño de hacer su primer estadio El Campín.

Los grandes momentos casi siempre empiezan con una decisión sencilla: creer.

Surge en redes inédito mensaje de Yeison Jiménez por el Día de la mujer, a casi dos meses de su muerte
Yeison Jiménez tenía un lema de vida que lo hizo llegar lejos. (Foto Canal RCN).

¿Cuál era el lema de vida de Yeison Jiménez?

En el video se ve a Yeison Jiménez emocionado por lo que sería su primer estadio y más en la capital colombiana.

En ese momento le preguntaban si no tenía miedo de llegar a no lograr llenar el estadio o que no salieran las cosas como las imaginaba y él solo contestaba con su lema de vida.

Yo tengo un dicho, así sea con miedo, pero lo hacemos.

Junto al emotivo video, el equipo de redes del fallecido artista dejó unas emotivas palabras en donde hicieron un homenaje a su legado.

Creer incluso cuando no todo está listo, cuando el camino todavía es incierto y cuando lo único seguro es la voluntad de hacerlo.

En las palabras reconocen a Yeison como un soñador de la vida que nunca vio nada imposible y que es ejemplo para muchos de luchar por sus metas y anhelos.

Así fue como Yeison construyó lo que muchos veían imposible. Y esa es una de las enseñanzas que hoy siguen acompañándonos.


Como era de esperarse estas palabras han conmovido a todos los seguidores del artista y hasta a algunos de sus amigos y familiares que han reaccionado a la publicación expresando su tristeza y dolor.

