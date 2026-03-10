Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Se hace viral reencuentro de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio: ¿se lanzaron pullas?

Tras varias diferencias del pasado, se hace viral reencuentro entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Se hace viral reencuentro de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio: ¿se lanzaron pullas?
¿Cómo fue el reencuentro de Nicolás Arrieta y Yeferscon Cossio? | Fotos: Canal RCN

El nombre de Nicolás Arrieta se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde que Nicolás fue eliminado del reality, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir varios acontecimientos de su vida personal.

Por su parte, Nicolás se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras su reciente encuentro con Yeferson Cossio, con quien presentó algunas diferencias en el pasado.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reciente reencuentro de Yeferson Cossio y Nicolás Arrieta en las últimas horas?

Recientemente, Nicolás Arrieta compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, un video que tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues, aparece, junto a Yeferson Cossio.

Se hace viral reencuentro de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio: ¿se lanzaron pullas?
Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio se reencuentran. | Foto: Freepik

En el reciente video de Nicolás y Yeferson, se refleja que hay un buen vínculo entre ellos tras algunas diferencias presentados en el pasado, pues, expresó las siguientes palabras:

Artículos relacionados

Nicolás empieza diciendo: “conocí al Cossio y estaba así de chiquito, se tomó la sopita, ¿vamos a preguntar cómo van esas est#f#s”, posteriormente, Yeferson Cossio, reaccionó con una sonrisa.

En el video se evidencia que hay un buen vínculo entre ambos, pues, a pesar de algunas diferencias que se presentaron en el pasado, se la llevan de buena manera en la actualidad.

¿Cuáles fueron las diferencias que Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio presentaron en el pasado?

Recordemos que en el pasado Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio presentaron algunas diferencias por una fuerte enemistad que ocurrió entre ambos durante el año 2023.

Se hace viral reencuentro de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio: ¿se lanzaron pullas?
¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio en el pasado? | Foto: Canal RCN

Además, ambos creadores compartieron su punto de vista en el pasado, a causa de unas inversiones que ocurrieron entre ambos y, durante un largo periodo de tiempo, hablaron públicamente en sus redes sociales acerca de algunas diferencias que presentaron en su pasado.

Artículos relacionados

A raíz de esta situación, los internautas se han sorprendido tras el reciente encuentro de Nicolás y Yeferson, quienes, se evidencia que dejaron atrás las rivalidades de su pasado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta Talento nacional

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta | VIDEO

La despedida de Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, conmovió a familiares y amigos en Valledupar tras su fallecimiento.

Publicación por los dos meses de fallecido de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan emotivo video de Yeison Jiménez a dos meses de su muerte: “Con miedo, pero lo hacemos”

La cuenta de Yeison Jiménez compartió un emotivo video del artista tras dos meses de su triste partida.

Novia de Tebi Bernal reacciona al shippeo de su pareja con Alexa Torrex La casa de los famosos

Novia de Tebi Bernal rompe su silencio tras el supuesto "shippeo" del participante con Alexa Torrex

La novia de Tebi Bernal rompió su silencio en redes para referirse al supuesto "shippeo" entre el participante con Alexa Torrex.

Lo más superlike

Famoso cantante colombiano causa preocupación tras aparatosas fotos en el hospital: ¿cómo luce? Talento nacional

Famoso cantante colombiano causa preocupación tras aparatosas fotos en el hospital: ¿cómo luce?

En las últimas horas, internautas causan preocupación tras el grave estado de salud de cantante colombiano al estar en el hospital.

Falleció futbolista de 16 años Talento internacional

¡Luto en el deporte! Falleció futbolista de 16 años en extrañas circunstancias

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, recrearon una escena. La casa de los famosos

Los participantes de La casa de los famosos recrearon una icónica escena de Yo soy Betty, la fea

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?