El nombre de Nicolás Arrieta se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde que Nicolás fue eliminado del reality, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir varios acontecimientos de su vida personal.

Por su parte, Nicolás se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras su reciente encuentro con Yeferson Cossio, con quien presentó algunas diferencias en el pasado.

¿Cómo fue el reciente reencuentro de Yeferson Cossio y Nicolás Arrieta en las últimas horas?

Recientemente, Nicolás Arrieta compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, un video que tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues, aparece, junto a Yeferson Cossio.

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio se reencuentran. | Foto: Freepik

En el reciente video de Nicolás y Yeferson, se refleja que hay un buen vínculo entre ellos tras algunas diferencias presentados en el pasado, pues, expresó las siguientes palabras:

Nicolás empieza diciendo: “conocí al Cossio y estaba así de chiquito, se tomó la sopita, ¿vamos a preguntar cómo van esas est#f#s”, posteriormente, Yeferson Cossio, reaccionó con una sonrisa.

En el video se evidencia que hay un buen vínculo entre ambos, pues, a pesar de algunas diferencias que se presentaron en el pasado, se la llevan de buena manera en la actualidad.

¿Cuáles fueron las diferencias que Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio presentaron en el pasado?

Recordemos que en el pasado Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio presentaron algunas diferencias por una fuerte enemistad que ocurrió entre ambos durante el año 2023.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio en el pasado? | Foto: Canal RCN

Además, ambos creadores compartieron su punto de vista en el pasado, a causa de unas inversiones que ocurrieron entre ambos y, durante un largo periodo de tiempo, hablaron públicamente en sus redes sociales acerca de algunas diferencias que presentaron en su pasado.

A raíz de esta situación, los internautas se han sorprendido tras el reciente encuentro de Nicolás y Yeferson, quienes, se evidencia que dejaron atrás las rivalidades de su pasado.