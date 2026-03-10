Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ivy Queen y 18 mujeres más se unen para crear historia en el género urbano con "La Liga Femenina"

19 cantantes femeninas de todo el mundo le apuestan a "La Liga Femenina", un álbum que pretende representar el género urbano para las mujeres

"La Liga Femenina" el nuevo álbum del género urbano
Ivy Queen y 18 artistas más anincian "La Liga Femenina", un álbum solo de mujeres del género urbano (AFP/Essene Hernandez-AFP/Joe Scarnici-AFP/Alvaro Cabrera)

La Liga Femenina” sale a la luz como uno de los proyectos femeninos más importantes del género urbano en el mundo.

¿Cómo ha sido la trayectoria musical de las mujeres en el género urbano?

La trayectoria musical femenina en el género urbano ha sido un tema controversial y de múltiples opiniones a lo largo de la historia. Las mujeres han estado en una constante lucha contra un entorno que es mayormente dominado por los hombres.

Además, el reguetón y sus géneros derivados han sido considerados como “vulgares”; por ende, el hecho de que una mujer se atreviera a hacer parte de este escenario, era mal visto.

¿Quién fue la primera mujer que hizo parte del género urbano?

Irónicamente, una de las integrantes de “La Liga Femenina” es la primera gran exponente mujer del reguetón y pionera del género urbano en los años 90’s. Se trata de Ivy Queen, una puertorriqueña de 54 años conocida por su postura feminista y su gran reconocimiento por canciones como “Quiero Bailar” o “La vida es así”.

"La Reina del Reguetón" fue la primera mujer en la música urbana
Ivy Queen fue la primera exponente femenina en el género urbano (AFP/Frederic J. Brown)

¿De qué se trata “La Liga Femenina”?

“La Liga Femenina” es un álbum histórico de música urbana, lanzado el pasado 06 de marzo del 2026, que se destaca por ser la primera serie de colaboraciones interpretada únicamente por mujeres de diferentes países del mundo. El proyecto cuenta con 19 canciones que abarcan a totalidad el género, incluyendo ritmos de reguetón, trap, afrobeats y electrónica.

¿Quiénes son todas las artistas que hacen parte de “La Liga Femenina”?

“La Liga Femenina”, el álbum producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, está compuesta por 19 cantantes representando diferentes países como:

  • COLOMBIA: Ysa C, Soley, Vale Pintos
  • ESTADOS UNIDOS / PUERTO RICO: Ivy Queen, Mariah Angeliq, Nesi, Chesca, Irania, Keyshita, Babywine
  • REPÚBLICA DOMINICANA: J Noa, Chelsy, Amara La Negra, Queen Parker
  • MÉXICO: Bellakath
  • ARGENTINA: Valentina Olguín
  • CHILE: Loyaltty
  • ESPAÑA: La Mala Rodríguez, Naddia
  • CUBA: Mariah Angeliq
Las mujeres se empoderan en el género urbano
"La Liga Femenina" está conformada por 19 artistas de diferentes países (Foto de FREEPIK)

¿Por qué decidieron hacer el ábum “La Liga Femenina”?

“La Reina del Reguetón”, más conocida como Ivy Queen, es quien encabeza el proyecto de “La Liga Femenina” y no dudó en afirmar que

“Es parte de poder demostrar que las mujeres si podemos hac

er proyectos de varios artistas, al igual que lo hacen los hombres”

Como un dato curioso, el lanzamiento del álbum fue en marzo, como una conmemoración al día de la mujer y como una celebración del cumpleaños de “La Diva”.

