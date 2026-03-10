Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba de la Cruz rompió en llanto tras conocer el resultado de su prueba de embarazo: ¿fue positiva?

Beba se realizó una prueba de embarazo en La casa de los famosos Colombia y el resultado sorprendió a sus compañeros.

Por: Tatiana Romero Torres
Beba de la Cruz rompió en llanto tras conocer el resultado de su prueba de embarazo
Beba de la Cruz se soprendió con el resultado de su prueba de embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Luego de revelar algunos síntomas que daban pistas sobre un posible embarazo, Beba de la Cruz decidió realizarse una prueba. La participante se mostró sorprendida tras conocer los resultados.

¿Por qué Beba sospecha de un embarazo?

Durante la gala del 9 de marzo, Beba explicó que en las últimas semanas ha presentado algunos malestares físicos que le generaron dudas sobre su estado de salud. Entre los síntomas que mencionó se encuentran náuseas, vómitos, mareos y dolor de espalda.

¿Por qué Beba sospecha de un embarazo?
Beba sospecha de posible embarazo / (Foto del Canal RCN)

La participante también señaló que su periodo no había llegado, lo que aumentó su inquietud. Según comentó frente a sus compañeros, esos síntomas la llevaron a considerar la posibilidad de un embarazo.

¿Qué dijo Beba sobre el posible embarazo?

Beba destacó que no descartaba la posibilidad de estar embarazada, ya que, según explicó, varios de los síntomas que ha presentado coinciden con los que suelen mencionarse en esos casos.

Durante una conversación con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, le preguntaron cómo llamaría al bebé en caso de que la noticia se confirmara. Ante la pregunta, la participante respondió que lo llamaría “Jefecito”, en referencia al Jefe de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Beba sobre el posible embarazo?
Beba revela qué nombre le pondría a su hijo / (Foto del Canal RCN)

Las declaraciones llamaron la atención de los demás participantes, quienes se mostraron dispuestos a ayudarla. Por su parte, Valentino, quien obtuvo el liderazgo de la semana, comentó que compartiría con ella la habitación del poder para que pudiera estar más cómoda durante esos días.

¿Qué resultado obtuvo Beba tras realizarse la prueba de embarazo?

Ante las dudas, Beba optó por realizarse el test de embarazo y dar fin al suspenso. Tras varios minutos de espera, la habitante revisó el resultado de la prueba de embarazo frente a algunos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia.

Mientras transcurría el tiempo de espera, Beba comentó que hay mujeres que "sienten el bebé", y que ella no lo sentía. Por su parte, Valentino y Mariana intentaban tranquilizarla.

Al observar la prueba, Beba expresó que el resultado fue negativo. En ese momento rompió en llanto, destacando que ella sí tenía esperanzas y que su preocupación estaba relacionada con que los síntomas continuaban, por lo que temía que el malestar pudiera tener otra causa relacionada con su salud.

"Yo sí quería un bebé", destacó.

Como consuelo, sus compañeros destacaron que los síntomas podrían estar relacionados con el estrés y los cambios de rutina que ha tenido dentro del reality.

