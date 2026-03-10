Arelys Henao dedicó conmovedor mensaje tras dos meses de fallecimiento de Yeison Jiménez

Arelys Henao volvió a mencionar a Yeison Jiménez en sus redes sociales. Dos meses después de su fallecimiento, la cantante compartió un video que generó comentarios entre seguidores del género popular.

¿Qué video compartió Arelys Henao para recordar a Yeison Jiménez?

La cantante Arelys Henao publicó en sus redes sociales un video en el que aparece junto a varios artistas del género popular recordando a Yeison Jiménez. La publicación se dio cuando se cumplieron dos meses de su fallecimiento.

Arelys Henao recordó a Yeison Jiménez tras dos meses de su fallecimiento / (Fotos del Cana RCN)

En el clip se observa a diferentes intérpretes conversando sobre el impacto que dejó el artista en la música y entre quienes lo conocieron. La grabación muestra un momento de reflexión sobre la trayectoria del cantante y la forma en que su historia ha sido interpretada por colegas y seguidores.

Junto al video, Arelys Henao escribió un mensaje en el que expresó que el recuerdo del artista sigue presente.

“A dos meses de tu partida, mi Yeison, te recordamos y no te olvidaremos nunca”, escribió la cantante.

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Pipe Bueno mencionó que la partida del cantante en un momento relevante de su trayectoria llevó a muchos a preguntarse por el significado de lo sucedido.

Según explicó, después de leer comentarios en redes sociales, encontró mensajes de fans que expresaban una sensación similar, destacando que lo ocurrido es un hecho que deja un gran aprendizaje.

Hay mucho que aprender de ahí, porque la muerte temprana de Yeison solamente tuvo que haber dejado un mensaje

El artista agregó que, a pesar de las diferentes interpretaciones, el artista se fue, pero su luz permanece en la tierra.

¿Qué homenaje se rindió a Yeison Jiménez tras dos meses de su fallecimiento?

Este martes, 10 de marzo, familiares y amigos del artista se reunieron para conmemorar los dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Lina Jiménez, hermana del artista, compartió el homenaje que realizó en el lugar donde ocurrió el accidente. En las imágenes publicadas se observa que el sitio fue decorado con coronas de flores que llevaban los nombres de las personas que fallecieron en ese hecho.

Yeison Jiménez cumple dos meses de su fallecimiento / (Foto del Canal RCN)

Además, Lina dedicó un mensaje en el que recordó a su hermano y expresó cómo ha vivido este tiempo desde su partida, un gesto que generó múltiples reacciones entre seguidores del cantante.