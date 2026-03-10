Los participantes de La casa de los famosos recrearon una icónica escena de Yo soy Betty, la fea

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 recrearon unas de las escenas más icónicas de la novela Yo soy Betty, la fea.

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, actuaron por el presupuesto. (Foto Canal RCN)

Luego de la eliminación del cantante Juanse Laverde, los habitantes de la casa más famosa del país comenzaron un nuevo ciclo en el que todos están en placa de nominados excepto el líder de la semana.

Valentino Lázaro le ganó el pulso a Karola y se quedó con el liderato, lo que le aseguró su lugar una semana más en la competencia.

Los famosos deben superar retos que les permitan salir de la placa de manera paulatina.

¿Por qué los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 recrearon una escena de la novela Yo soy Betty, la fea?

En esta ocasión, la dinámica estuvo marcada por la interpretación de escenas de la histórica producción del Canal RCN.

Con la guía de los actores Alejandro Estrada y Juancho Arango, los concursantes se metieron en la piel de personajes como Armando, Betty y Hugo, demostrando talento y creatividad frente a las cámaras.

El público será el encargado de calificar las actuaciones y decidir qué tan convincentes resultaron.

La actividad se convirtió en un verdadero reto actoral. Los concursantes hicieron varias pruebas para lograr la mejor toma y en todas mostraron entrega total.

Valentino Lázaro fue uno de los protagonistas del inicio de semana. No solo se quedó con el liderato, también recibió la visita de su hermana y su sobrina en un congelado que lo conmovió hasta las lágrimas.

¿Para quién será el próximo congelado de La casa de los famosos Colombia 3?

Por otra parte, se anunció que Beba de la Cruz recibirá una visita muy especial, justo en medio de las controversias que ha enfrentado por declaraciones sobre Juanse Quintero, esposo de la exparticipante Johanna Fadul.

Juancho Arango también respira tranquilo una semana más al ser salvado por el eliminado Juanse Laverde y podrá tener la tranquilidad de preparar mejor su juego y sus alianzas.

