La casa de los famosos Colombia: así fue el beso entre Karola y Juanda Caribe

Karola y Juanda Caribe se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de protagonizar un beso en La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados Influencers Luto en la familia Ladera García: tuvieron que decir adiós a importante miembro

¿Cómo fue el beso de Karola y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

Las dinámicas en La casa de los famosos Colombia 3 cada día sorprenden más a los famosos y en las últimas horas les tocó asumir unos retos para el presupuesto de la semana.

El Jefe decidió colocarles una prueba de actuación a los famosos en donde tuvieron que recrear diferentes escenas de Yo soy Betty, la fea.

Precisamente, a Karola y Juanda Caribe les tocó recrear una escena de Don Armando y Beatriz Pinzón en un bar cuando se dieron su primer beso en la trama de la novela.

Karola y Juanda Caribe recrearon escena de Betty, la fea. (Foto de Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

¿Cómo fue el beso de Karola y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

En la escena que le tocó a Karola y Juanda Caribe en donde Betty y Don Armando estaban tomando en un bar: "Doctor no siga tomando más por favor -Sabe por qué quiero tomar, porque necesito sacar lo que tengo dentro de mí".

En esta escena en medio de los tragos Don Armando (Juanda Caribe) y Betty (Karola) el presidente de Ecomoda se abalanzaba sobre su secretaria a darle un beso en medio de un plan con su amigo Mario Calderón.

Esta escena la recrearon Karola y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia a la perfección, culminándola con un divertido beso.



Como era de esperarse esta escena ha generado miles de reacciones en redes sociales en donde los internautas han aplaudido el talento actoral de ambos participantes.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y la tensión va en aumento entre los participantes, si no te quieres perder ningún detalle conéctate de domingo a domingo por la app y la señal en vivo del Canal RCN.