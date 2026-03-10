Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alan Ramírez rompe el silencio tras dos meses de la muerte de Yeison Jiménez

El cantante Alan Ramírez compartió inéditos recuerdos junto a Yeison Jiménez y dejó emotivo mensaje: "Hermano del alma".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alan Ramírez recordó a Yeison Jiménez
Alan Ramírez compartió video y fotos junto a Yeison Jiménez en sus dos meses de muerte. (Fotos Canal RCN)

Este 10 de marzo se cumplen 2 meses desde el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

¿Cómo recordó Alan Ramírez a Yeison Jiménez tras sus dos meses de muerte?

La muerte del cantante de música popular de Manzanares, Caldas, no deja de generar consternación en sus seres queridos, amigos y seguidores.

En el marco de sus dos meses de fallecimiento varios de sus colegas le han rendido homenaje en sus redes sociales y le han dedicado sentidas palabras.

Uno de ellos fue el cantante Alan Ramírez, quien fue uno de los mejores amigos de Yeison Jiménez dentro de la música y con quien compartió uno de sus grandes éxitos "Tu cuarto de hora".

Alan Ramírez recordó a Yeison Jiménez. (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

¿Cuáles fueron los videos e imágenes que Alan Ramírez sacó a la luz junto a Yeison Jiménez?

Alan Ramírez compartió inéditos recuerdos junto a Yeison Jiménez, empezando por un video del momento en el que presentaban su canción con gran emoción y con altas expectativas de lo que sería en el género del despecho.

El cantante no dudó en expresar su dolor al ver este recuerdo y pensar que ya van 60 días sin su presencia: "Ya dos meses sin ti, qué falta haces mi Yei".

Seguido a esta historia, Alan compartió un curioso video en el que Yeison Jiménez le preguntaba sobre qué le gustaría hacer si supiese que le queda un cuarto de hora de vida.

Si tuviera el último cuarto de hora de vida, ¿qué haría?

Ramírez junto a esta pregunta de Yeison compartió un compilado de fotos y recuerdos junto a él en donde dejó la gran amistad y cercanía que tuvieron en vida.

Pero mañana al despertar me espera un nuevo día más, para reír, para soñar, para volverme a enamorar.

Alan terminó esta cadena de homenajes con una foto de ambos en sus inicios cuando estaban tomándose una cerveza en una tienda, expresando que había perdido a su hermano de la vida: "Hermano del alma".

