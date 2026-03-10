Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Asamblea en Suba termina en caos tras fuerte vendaval que levantó una enorme carpa | VIDEOS

Un vendaval en Suba sorprendió a cerca de 200 personas durante una asamblea y el momento quedó en video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Videos virales del vendaval en Suba
Impactantes videos muestran vendaval que sorprendió a residentes en reunión en Suba. (Fotos: Freepik)

Un fuerte vendaval registrado en la localidad de Suba, en Bogotá, se volvió viral en redes sociales luego de que circularan varios videos que muestran el momento en que un grupo de residentes vivía una situación inesperada durante una reunión.

¿Qué ocurrió durante el vendaval en medio de la asamblea en Bogotá?

Según las imágenes compartidas por algunos asistentes, varias personas se encontraban participando en una asamblea de propietarios que se realizaba al aire libre dentro de un conjunto residencial ubicado en el noroccidente de la ciudad.

La reunión se llevaba a cabo bajo una gran carpa blanca instalada en el lugar y de acuerdo con lo que se observa en los videos, durante el encuentro comenzó a presentarse una fuerte lluvia que sorprendió a quienes estaban participando en la actividad.

En medio de la reunión, el agua empezó a acumularse en el suelo, por lo que algunas personas levantaron los pies para evitar mojarse mientras continuaban en sus sillas.

Mientras la lluvia continuaba, el clima empezó a cambiar de manera repentina. En los videos difundidos en redes sociales también se alcanza a observar cómo el viento comenzó a soplar con mayor intensidad.

En ese momento, varias personas empezaron a notar que la estructura de la carpa se movía debido a la fuerza del viento. Segundos después, las ráfagas se hicieron más fuertes y la carpa comenzó a levantarse.

¿Cuántas personas estaban en la asamblea cuando ocurrió el vendaval?

En otras grabaciones que circularon posteriormente se observa cómo el vendaval termina arrastrando parte de la estructura lo que generó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información que acompañó los videos compartidos en redes sociales, en la reunión se encontraban aproximadamente 200 personas cuando ocurrió el vendaval.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes 7 de marzo en un conjunto residencial ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Desde entonces, las imágenes han seguido circulando en redes sociales y han generado múltiples reacciones entre los usuarios que quedan impactados al ver los videos.

 

