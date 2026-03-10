Un deportista se encuentra en el centro de una investigación judicial luego de que fiscales revelaran que habría mantenido conversaciones con ChatGPT horas antes de que su pareja fuera encontrada sin vida en su vivienda.

La información se dio a conocer durante una audiencia en el tribunal del condado de Hamilton, donde las autoridades presentaron nuevos detalles del caso. Según los fiscales, el deportista habría utilizado la inteligencia artificial para buscar orientación sobre cómo actuar ante una situación en la que su pareja no respondía.

El caso ha generado gran atención mediática debido al papel que habría tenido la tecnología en los hechos que actualmente están siendo investigados por las autoridades.

¿Quién es el deportista investigado por la muerte de su pareja?

El deportista en cuestión es Darron Lee, un exlinebacker que jugó cinco temporadas en la NFL. Durante su carrera profesional formó parte de equipos como los New York Jets, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y Las Vegas Raiders.

Lee compareció recientemente ante un tribunal un mes después de que su pareja, Gabriella Perpetuo, fuera encontrada sin vida dentro de la casa que ambos compartían en Ooltewah, Tennessee.

El exjugador enfrenta cargos por asesinat0 en primer grado y por presuntamente manipular o fabricar evidencia. El caso sigue su curso en los tribunales, mientras las autoridades continúan evaluando las pruebas presentadas.

Tras la muerte de Perpetuo, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos funerarios y honorarios legales. En la descripción de la iniciativa, sus allegados describieron la pérdida como un golpe repentino que también ha generado dificultades emocionales y económicas para su entorno.

Darron Lee bajo investigación tras consultas a ChatGPT antes de la muerte de su pareja. (Foto Abbie Parr / AFP)

¿Cuál fue la conversación que tuvo con ChatGPT?

Durante la audiencia judicial, la fiscalía presentó supuestos mensajes que Lee habría enviado a ChatGPT un día antes de que el cuerpo de su pareja fuera encontrado.

Según lo expuesto en el tribunal, el exjugador habría escrito que no sabía qué hacer porque su prometida no respondía. En el mensaje, también habría mencionado que ella tenía lesiones en el rostro y que no despertaba.

Además, de acuerdo con los fiscales, Lee habría preguntado al sistema si un accidente doméstico —como una caída— podría provocar determinadas lesiones.

Las autoridades sostienen que el exdeportista habría buscado asesoría en la inteligencia artificial para saber cómo explicar lo ocurrido. Incluso se mostró una respuesta atribuida al sistema que sugería cómo describir la situación sin plantearla directamente como un problema legal.

La fiscalía argumentó que estas consultas podrían indicar que Lee intentaba entender cómo manejar la situación antes de que las autoridades intervinieran.

Por ahora, el caso continúa bajo proceso judicial. Si el exjugador llegara a ser declarado culpable, los fiscales han señalado que podrían solicitar la pena máxima permitida por la ley en ese estado. Entretanto, la investigación sigue avanzando mientras se analizan las pruebas presentadas en el tribunal.