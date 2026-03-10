Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Deportista es investigado por la muerte de su pareja tras consultar a ChatGPT qué hacer

Un deportista está siendo investigado por la muerte de su pareja luego de que fiscales revelaran que consultó a ChatGPT sobre qué hacer cuando ella no respondía.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Deportista es investigado por la muerte de su pareja tras consultar a ChatGPT qué hacer
Deportista es investigado por la muerte de su pareja tras consultar a ChatGPT qué hacer. (Foto FreePik) (Foto Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Un deportista se encuentra en el centro de una investigación judicial luego de que fiscales revelaran que habría mantenido conversaciones con ChatGPT horas antes de que su pareja fuera encontrada sin vida en su vivienda.

Artículos relacionados

La información se dio a conocer durante una audiencia en el tribunal del condado de Hamilton, donde las autoridades presentaron nuevos detalles del caso. Según los fiscales, el deportista habría utilizado la inteligencia artificial para buscar orientación sobre cómo actuar ante una situación en la que su pareja no respondía.

El caso ha generado gran atención mediática debido al papel que habría tenido la tecnología en los hechos que actualmente están siendo investigados por las autoridades.

¿Quién es el deportista investigado por la muerte de su pareja?

El deportista en cuestión es Darron Lee, un exlinebacker que jugó cinco temporadas en la NFL. Durante su carrera profesional formó parte de equipos como los New York Jets, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y Las Vegas Raiders.

Lee compareció recientemente ante un tribunal un mes después de que su pareja, Gabriella Perpetuo, fuera encontrada sin vida dentro de la casa que ambos compartían en Ooltewah, Tennessee.

El exjugador enfrenta cargos por asesinat0 en primer grado y por presuntamente manipular o fabricar evidencia. El caso sigue su curso en los tribunales, mientras las autoridades continúan evaluando las pruebas presentadas.

Artículos relacionados

Tras la muerte de Perpetuo, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos funerarios y honorarios legales. En la descripción de la iniciativa, sus allegados describieron la pérdida como un golpe repentino que también ha generado dificultades emocionales y económicas para su entorno.

Darron Lee bajo investigación tras consultas a ChatGPT antes de la muerte de su pareja
Darron Lee bajo investigación tras consultas a ChatGPT antes de la muerte de su pareja. (Foto Abbie Parr / AFP)

¿Cuál fue la conversación que tuvo con ChatGPT?

Durante la audiencia judicial, la fiscalía presentó supuestos mensajes que Lee habría enviado a ChatGPT un día antes de que el cuerpo de su pareja fuera encontrado.

Según lo expuesto en el tribunal, el exjugador habría escrito que no sabía qué hacer porque su prometida no respondía. En el mensaje, también habría mencionado que ella tenía lesiones en el rostro y que no despertaba.

Artículos relacionados

Además, de acuerdo con los fiscales, Lee habría preguntado al sistema si un accidente doméstico —como una caída— podría provocar determinadas lesiones.

Las autoridades sostienen que el exdeportista habría buscado asesoría en la inteligencia artificial para saber cómo explicar lo ocurrido. Incluso se mostró una respuesta atribuida al sistema que sugería cómo describir la situación sin plantearla directamente como un problema legal.

La fiscalía argumentó que estas consultas podrían indicar que Lee intentaba entender cómo manejar la situación antes de que las autoridades intervinieran.

Por ahora, el caso continúa bajo proceso judicial. Si el exjugador llegara a ser declarado culpable, los fiscales han señalado que podrían solicitar la pena máxima permitida por la ley en ese estado. Entretanto, la investigación sigue avanzando mientras se analizan las pruebas presentadas en el tribunal.

Revelan consultas de Darron Lee a ChatGPT en investigación por la muerte de su pareja
Revelan consultas de Darron Lee a ChatGPT en investigación por la muerte de su pareja. (Foto FreePik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Videos virales del vendaval en Suba Viral

Asamblea en Suba termina en caos tras fuerte vendaval que levantó una enorme carpa | VIDEOS

Un vendaval en Suba sorprendió a cerca de 200 personas durante una asamblea y el momento quedó en video.

Influencer colombiano conmueve las redes con triste noticia sobre su perrito Magnus Influencers

Influencer colombiano conmueve al compartir triste noticia sobre su perrito: "Quedan días o meses con él"

Un influencer colombiano conmovió a sus seguidores al revelar que su perrito enfrenta una grave enfermedad que creían superada.

Un reconocido influencer de 26 años fue encontrado sin vida en su casa Influencers

¡Luto en redes! Falleció famoso influencer en su casa: así se conoció la noticia

Un reconocido influencer de 26 años fue encontrado sin vida en su casa, una noticia que generó conmoción entre sus seguidores en redes sociales.

Lo más superlike

Jhonny Rivera causó gracia, Jhonny Rivera

Jhonny Rivera escogió un particular lugar en Europa para pasar su luna de miel con Jenny López; ¿cuál es?

Jhonny Rivera disfruta su luna de miel con Jenny López y causa revuelo al visitar un destino europeo muy particular.

Alan Ramírez recordó a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Alan Ramírez rompe el silencio tras dos meses de la muerte de Yeison Jiménez

Karola y Juanda Caribe se dieron beso en La casa de los famosos La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: así fue el beso entre Karola y Juanda Caribe

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?