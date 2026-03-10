El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un reconocido influencer que fue hallado sin vida en su vivienda.

La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores, especialmente porque el creador de contenido había publicado en sus redes apenas horas antes de su fallecimiento.

De acuerdo con medios locales, el joven fue encontrado en su residencia el 10 de marzo. Tras el hallazgo, fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¿Quién era el influencer que falleció?

El influencer que murió fue Arun Tupe, una estrella de redes sociales originaria de la India que se había hecho popular por sus videos humorísticos.

Tupe contaba con más de 190.000 seguidores en Instagram, plataforma donde compartía contenido enfocado principalmente en sketches de comedia y parodias sobre situaciones cotidianas. Su estilo cercano y su sentido del humor le permitieron construir una comunidad que seguía con frecuencia sus publicaciones.

En su biografía de Instagram, el creador se describía como actor y creador de contenido. Además, incluía una frase que reflejaba el enfoque de su trabajo en redes: “Me gusta hacerte reír, nada más”.

Horas antes de que se conociera su muerte, Tupe había publicado lo que sería su último video en Instagram. En la grabación hacía una parodia sobre cómo los creadores de contenido graban material para redes sociales, un tipo de humor que caracterizaba su estilo.

Falleció el influencer Arun Tupe tras ser hallado en su casa sin vida. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Arun Tupe?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de muerte del influencer. Sin embargo, algunos de sus cercanos han compartido información sobre lo ocurrido.

Vinod Patil, un reconocido creador de contenido en la India y amigo del joven, publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró que Tupe habría fallecido a causa de un ataque cardíaco.

En su publicación, Patil expresó su tristeza por la noticia y recordó al influencer como una persona que logró hacer reír a miles de personas a través de sus videos. También destacó el impacto que tuvo en la comunidad digital con su contenido humorístico.

A pesar de estas declaraciones, las autoridades aún no han emitido un reporte oficial confirmando las causas del fallecimiento.

Mientras tanto, seguidores del influencer continúan dejando mensajes de despedida en sus redes sociales, recordando sus videos y el estilo con el que logró ganarse el cariño de miles de personas en internet.