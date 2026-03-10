La muerte de la hija recién nacida de una reconocida estrella de un reality ha generado conmoción y nuevas preguntas luego de que autoridades del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, indicaran que el fallecimiento fue clasificado como “no accidental” en una evaluación inicial.

El caso ha tomado relevancia en los últimos días luego de que se conocieran detalles de un informe preliminar del Departamento de Servicios Humanos y de Salud del condado de Adams.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa en curso y que aún no se han presentado cargos criminales relacionados con el fallecimiento de la bebé.

¿Quién es la estrella de televisión cuya bebé falleció?

La situación involucra a Leida Margaretha, conocida por su participación en el reality show 90 Day Fiancé.

La creadora de contenido y figura televisiva perdió a su hija recién nacida, llamada Alisa, un hecho que ocurrió meses después de que la menor fuera retirada del soporte vital en julio de 2025.

Según información confirmada por su abogado, el informe preliminar elaborado por el Departamento de Servicios Humanos y de Salud sugiere que existe “preponderancia de la evidencia” para sustentar un posible caso de maltrato físico hacia la bebé por parte de su madre.

A pesar de estas conclusiones iniciales, el caso sigue bajo investigación y las autoridades han señalado que aún no se han presentado cargos contra Margaretha.

La propia exestrella del reality ha negado previamente cualquier responsabilidad en la muerte de su hija.

Bebé de Leida Margaretha murió y autoridades clasifican el caso como “no accidental” (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de la bebé?

Hasta el momento, la causa oficial de muerte no ha sido determinada. Las autoridades indicaron que el dictamen final depende de los resultados completos de la autopsia, que todavía no han sido publicados.

Mientras tanto, el caso ha generado controversia debido a que el padre de la menor, Eric Rosenbrook, cuestionó las conclusiones preliminares del informe.

Según declaraciones citadas por medios estadounidenses, Rosenbrook aseguró que él y Margaretha contrataron a un examinador médico privado para revisar los hallazgos de la autopsia oficial.

De acuerdo con esta evaluación independiente, el especialista considera que algunos procedimientos clave no se realizaron correctamente durante el examen inicial.

El padre también señaló que una de las lesiones mencionadas en la investigación podría haberse producido durante el nacimiento de la bebé, que ocurrió mediante cesárea aproximadamente cinco semanas antes de su fallecimiento.